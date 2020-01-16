ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на севере сектора Газы

Около 23:00 палестинские источники сообщили о взрыве, который был слышен на севере секторе Газы.

Следом за этим хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по незастроенной местности возле Бейт-Хануна.

На данном этапе нет информации о пострадавших или причиненном материальном ущербе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад на севере сектора Газы с вертолета был нанесен удар по подземному объекту террористической организации ХАМАС. Этот удар является ответом на запуск из сектора "заминированных" воздушных шаров.

Отметим, что на этой неделе подразделения "поджигателей" ХАМАСа возобновили запуск так называемых "огненных шаров" в сторону Израиля. При этом тактика была усовершенствована: вместо контейнера с легковоспламеняющейся жидкостью и "запалом" к связкам шаров крепятся самодельные взрывные устройства. За последние сутки на территорию Израиля были доставлены не менее пяти взрывных устройств.

За несколько минут до атаки израильских ВВС в палестинских социальных сетях появилась информация о запуске десятков шаров со взрывными устройствами. Вскоре после этого стало известно, что одно из взрывных устройств взорвалось в Нетивоте. В результате инцидента нет пострадавших.

#متابعة | الشبان يطلقون عدد من البالونات الحارقة من وسط القطاع صوب مستوطنات غلاف #غزة .

"صورة تعبيرية" pic.twitter.com/i83bJcbtUM – المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 16, 2020

В "твиттере" новостной службы корпорации "Кан" было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как боевики ХАМАС спешно покидают наблюдательную вышку перед атакой ВВС ЦАХАЛа.