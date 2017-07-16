В Александрии совершено нападение на охранника церкви

Житель Александрии напал с ножом на охранника церкви, не пропустившего его внутрь. Пострадавший госпитализирован. Нападавший задержан на месте полицейскими и прихожанами.

Никаких подробностей инцидента не сообщается, за исключением того, что задержанный – мусульманин. Пресс-служба полиции заявляет, что в первую очередь следователи выясняют, действовал ли он в одиночку или принадлежит к исламистской группировке.

Несколько дней назад руководство коптской общины Египта сообщило, что по соображениям безопасности отказывается от проведения массовых мероприятий, таких как конференции и паломничества.

Напомним, что 27 мая группа вооруженных боевиков на трех автомобилях напала на автобус, в котором ехали паломники-христиане из коптской общины. В результате теракта погибли 29 человек, 22 получили ранения. Большинство пострадавших - дети.

Ответственность за теракт, как и за многие другие, направленные против христиан, взяло на себя "Исламское государство". Ранее его египетское отделение "Вилайят Синай" объявило коптской общине войну.