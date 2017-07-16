16 июля 2017 г.
последняя новость: 15:36
От старения спасет один крем
Ваенга оскорбила Славу
Доказана польза шоколада для мозга
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:25 10 человек стали жертвами авиаудара к востоку от Дамаска
14:18 В Александрии совершено нападение на охранника церкви
12:29 СМИ: в Мосуле задержана девушка из Европы, воевавшая снайпером на стороне ИГ
11:46 Представитель РФ: сирийская оппозиция отказалась от свержения Асада
10:58 В сектор Газы прибыла египетская делегация
10:20 Группировка "Джайш аль-Ислам" объявила о самороспуске
07:09 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 июля
18:34 СМИ Германии: за нападением на туристок в Хургаде стоит "Исламское государство"
17:29 Пресс-секретарь ХАМАС призвал палестинцев "продолжить иерусалимскую интифаду"
10:48 Нападение на туристок в Хургаде. Подробности
Ближний Восток

В Александрии совершено нападение на охранника церкви

время публикации: 14:18 | последнее обновление: 14:18 блог версия для печати фото
В Александрии совершено нападение на охранника церкви

Житель Александрии напал с ножом на охранника церкви, не пропустившего его внутрь. Пострадавший госпитализирован. Нападавший задержан на месте полицейскими и прихожанами.

Никаких подробностей инцидента не сообщается, за исключением того, что задержанный – мусульманин. Пресс-служба полиции заявляет, что в первую очередь следователи выясняют, действовал ли он в одиночку или принадлежит к исламистской группировке.

Несколько дней назад руководство коптской общины Египта сообщило, что по соображениям безопасности отказывается от проведения массовых мероприятий, таких как конференции и паломничества.

Напомним, что 27 мая группа вооруженных боевиков на трех автомобилях напала на автобус, в котором ехали паломники-христиане из коптской общины. В результате теракта погибли 29 человек, 22 получили ранения. Большинство пострадавших - дети.

Ответственность за теракт, как и за многие другие, направленные против христиан, взяло на себя "Исламское государство". Ранее его египетское отделение "Вилайят Синай" объявило коптской общине войну.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017