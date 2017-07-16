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Ближний Восток

В сектор Газы прибыла египетская делегация

время публикации: 10:58 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
В сектор Газы прибыла египетская делегация

Египетская делегация прибыла утром 16 июля в сектор Газы. Цель визита – реализация договоренностей об обеспечении безопасности на границе с Египтом, а также переговоры о расширении деятельности КПП Рафах и доставке в сектор топлива.

В последнее время произошло значительное сближение ХАМАСа, контролирующего сектор Газы, с Египтом. С начала июня делегации палестинских исламистов дважды посещали Каир, чтобы обсудить как общеполитические, так и конкретные вопросы – такие, как безопасность границы.

Вдоль нее будет создана 100-метровая буферная зона, а также проложено шоссе для патрулей. Границу оборудуют камерами наблюдения и другими электронными средствами, наблюдательными вышками и прожекторами.

Вопроса о налаживании отношений с Египтом в своей первой речи на посту главы политбюро ХАМАСа коснулся Исмаил Ханийя. Он особо отметил, что в Каире делегация движения встретилась с Мухаммадом Дахланом – главой служб безопасности сектора до переворота, устроенного ХАМАСом в 2007 году.

Египет стремится привлечь опального лидера ФАТХа и главного противника председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса к управлению Газой. Ханийя заявил, что это станет доказательством: правительство национального единства действует только под контролем ХАМАСа.

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