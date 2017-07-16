10 человек стали жертвами авиаудара к востоку от Дамаска

По меньшей мере 10 человек погибли в результате авиаудара по контролируемому противниками сирийского режима населенному пункту Эйн Тарма, к востоку от Дамаска. Среди погибших – двое детей.

Как сообщает базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights, несколько человек получили ранения. Неизвестно, нанесли ли удар российские или сирийские ВВС.

Эйн Тарма расположена в районе Восточная Гута – главном опорном пункте противников режима в окрестностях сирийской столицы.

Анклав остается блокированным с 2013 года, постоянно подвергаясь артиллерийским и воздушным ударам. Сирийская армия позволяет доставлять в него только продовольствие, препятствуя эвакуации жителей.