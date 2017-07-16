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Ближний Восток

Арестован брат президента Ирана, подозреваемый в финансовых преступлениях

время публикации: 16:34 | последнее обновление: 17:03 блог версия для печати

Хосейн Ферейдун, брат президента Ирана Хасана Роухани, арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Его отпустили под залог, однако он не выполнил требований правоохранительных органов и был вновь помещен под стражу.

Суть обвинений пока не уточняется, пишет в воскресенье, 16 июля, иранское агентство новостей IFP со ссылкой на официального представителя судебной власти Голяма Хосейна Мохсени Эжеи.

Эжеи также сообщил, что расследование дела о финансовых злоупотреблениях продолжается, некоторые фигуранты арестованы, в то время как другие находятся на свободе.

Информационное агентство ТАСС напоминает, что после победы Рухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе.

В середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало фигурировать в новостях, а его деятельность не освещалась.

Ряд сторонников президента интерпретируют это задержание высокопоставленного дипломата, принимавшего участие в подписании "ядерного" соглашения с Западом, как часть клерикалистской кампании, направленной против Роухани, сообщает агентство новостей Reuters.

Напомним, что настоящее имя нынешнего президента Ирана - Хасан Ферейдун.

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