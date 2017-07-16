16 июля 2017 г.
последняя новость: 16:57
От старения спасет один крем
Ваенга оскорбила Славу
Доказана польза шоколада для мозга
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:34 Арестован брат президента Ирана, подозреваемый в финансовых преступлениях
15:50 Гражданин США приговорен в Иране к десяти годам тюрьмы
15:25 10 человек стали жертвами авиаудара к востоку от Дамаска
14:18 В Александрии совершено нападение на охранника церкви
12:29 СМИ: в Мосуле задержана девушка из Европы, воевавшая снайпером на стороне ИГ
11:46 Представитель РФ: сирийская оппозиция отказалась от свержения Асада
10:58 В сектор Газы прибыла египетская делегация
10:20 Группировка "Джайш аль-Ислам" объявила о самороспуске
07:09 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 июля
18:34 СМИ Германии: за нападением на туристок в Хургаде стоит "Исламское государство"
Ближний Восток

Гражданин США приговорен в Иране к десяти годам тюрьмы

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:50 блог версия для печати фото
Гражданин США приговорен в Иране к десяти годам тюрьмы

Иранский суд приговорил к десяти годам лишения свободы гражданина США, который был признан виновным в шпионаже. Сообщается, что у осужденного есть гражданство еще одной страны.

"Этот человек действовал по указке Америки, собирая для нее информацию, проведет за решеткой десять лет. Однако у него есть право на апелляцию", - заявил пресс-секретарь судебной системы Голямхосейн Мохсани Эджейи.

Неясно, о ком идет речь, но предположительно, это может быть гражданин Ливана и США Низар Зака, приговоренный к десятилетнему тюремному сроку за шпионаж еще в сентябре 2016 года.

Несколько человек с двойным гражданством отбывают в Иране наказание по обвинениям в шпионаже и подрывной деятельности.

Самый известный такой случай – дело Назанин Загари-Рэдклифф. Гражданка Великобритании и Ирана была приговорена к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации оппозиционных выступлений в 2009 году.

Загари-Рэдклифф. 37-летняя сотрудница благотворительной организации, прилетевшая с годовалой дочкой в Иран, чтобы проведать родителей, была арестована 4 апреля 2016 года в Международном аэропорту Тегерана.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 апреля 2017 г.
В Иране отклонена апелляция британки, осужденной за участие в протестах







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017