Гражданин США приговорен в Иране к десяти годам тюрьмы

Иранский суд приговорил к десяти годам лишения свободы гражданина США, который был признан виновным в шпионаже. Сообщается, что у осужденного есть гражданство еще одной страны.

"Этот человек действовал по указке Америки, собирая для нее информацию, проведет за решеткой десять лет. Однако у него есть право на апелляцию", - заявил пресс-секретарь судебной системы Голямхосейн Мохсани Эджейи.

Неясно, о ком идет речь, но предположительно, это может быть гражданин Ливана и США Низар Зака, приговоренный к десятилетнему тюремному сроку за шпионаж еще в сентябре 2016 года.

Несколько человек с двойным гражданством отбывают в Иране наказание по обвинениям в шпионаже и подрывной деятельности.

Самый известный такой случай – дело Назанин Загари-Рэдклифф. Гражданка Великобритании и Ирана была приговорена к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации оппозиционных выступлений в 2009 году.

Загари-Рэдклифф. 37-летняя сотрудница благотворительной организации, прилетевшая с годовалой дочкой в Иран, чтобы проведать родителей, была арестована 4 апреля 2016 года в Международном аэропорту Тегерана.