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Ближний Восток

Группировка "Джайш аль-Ислам" объявила о самороспуске

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Эмблема группировки "Джайш аль-Ислам"

Исламистская группировка «Джайш аль-Ислам», считавшаяся одной из ведущих в рядах умеренной сирийской оппозиции, объявила о самороспуске. Как передает телеканал "Аль-Арабия", ее боевики вольются в ряды Сирийской национальной армии.

Цель этой инициативы – консолидировать противников режима Башара Асада, обеспечить единство командования. Будут распущены не только военные, но и гражданские структуры группировки.

"Джайш аль-Ислам" - одна из самых многочисленных и влиятельных фракций сирийской оппозиции. Особо важна ее роль в районе Дамаска – она участвует в боях в Восточной Гуте, где расположены источники воды, снабжающей сирийскую столицу.

Согласно заявлению, здесь подразделения группировки будут подчинены Военному совету Дамаска.

Добавим, что, в отличие от таких террористических группировок как "Исламское государство" и "Джайш Фаттах аш-Шам", "Джайш аль-Ислам" поддерживает женевский процесс. Его представители участвовали в переговорах в Астане.

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