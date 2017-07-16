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Ближний Восток

СМИ: в Мосуле задержана девушка из Европы, воевавшая снайпером на стороне ИГ

время публикации: 12:29 | последнее обновление: 12:31 блог версия для печати

Как сообщает газета "Аль-Кудс аль-Араби", подразделения иракской армии, проводящие зачистку Старого города в Мосуле, обнаружили в одном из полуразрушенных домов девушку со снайперским ружьем.

По словам капитана Хайдара Али Ваили, на вид девушке не было и 20 лет. "Арабским она практически не владела и пыталась говорить с нами на каком-то европейском языке. Мы думаем, это немецкий или чешский", - сказал офицер. Она была доставлена в штаб служб безопасности для допроса.

Напомним, что 12 июля, почти через двое суток после того, как премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади прибыл в Мосул, чтобы объявить об окончательном разгроме "Исламского государства", в городе вновь начались бои с этой террористической группировкой.

Власти призывают не придавать значения локальным инцидентам. По их словам, проводится операция против отдельных боевиков, спрятавшихся в городе после победы над ИГ.

Как сообщают местные жители, джихадисты продолжают удерживать небольшой анклав на берегу Тигра. По их словам, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. 900.000 беженцев, покинувших Мосул, не спешат возвращаться домой.

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