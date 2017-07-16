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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 июля

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 16 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

05:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перестрелке в в деревне Наби Салах (северо-западнее Рамаллы), в ходе которой был застрелен террорист. Согласно официальному сообщению, ЦАХАЛ совместно с полицией и сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) проводил в деревне Наби Салах операцию по задержанию местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении на армейский пост, совершенном накануне. Подозреваемый открыл огонь по военным и сотрудникам служб безопасности, после чего он был уничтожен. Кроме того, был легко ранен еще один подозреваемый, который был задержан после того, как ему оказали необходимую медицинскую помощь.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны двое палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. Во время операции в Бейт Умаре были конфискованы денежные средства и автомобили у отца террориста, совершившего преднамеренный наезд на израильских солдат 27 ноября 2015 года (тогда были ранены шестеро военнослужащих, террорист был застрелен). Финансовые средства семья террориста получила от ХАМАСа.

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