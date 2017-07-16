Представитель РФ: сирийская оппозиция отказалась от свержения Асада

В Женеве завершился седьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин рассказал о принципиальных изменениях в позиции противников сирийского режима.

"Оппозиционеры в ходе этого раунда ни разу не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства Сирийской Арабской Республики", - сообщил российский дипломат, выразив надежду на консолидацию оппозиции.

"И до радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло, что для начала нужно установить в Сирии мир, а потом уже договариваться о политической реформе в условиях нормализации обстановки в стране", - добавил Бородавкин.

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВВС установили контроль над месторождениями нефти в провинции Ракка. При этом они не вмешиваются в бои в самой Ракке, где действуют курдские союзники США.

В провинции Алеппо сирийская армия и шиитские боевики заняли территории в районе реки Евфрат. Боевики "Исламского государства" были вынуждены их эвакуировать, стягивая силы к Ракке.