16 июля 2017 г.
последняя новость: 12:29
От старения спасет один крем
Ваенга оскорбила Славу
Доказана польза шоколада для мозга
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:29 СМИ: в Мосуле задержана девушка из Европы, воевавшая снайпером на стороне ИГ
11:46 Представитель РФ: сирийская оппозиция отказалась от свержения Асада
10:58 В сектор Газы прибыла египетская делегация
10:20 Группировка "Джайш аль-Ислам" объявила о самороспуске
07:09 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 июля
18:34 СМИ Германии: за нападением на туристок в Хургаде стоит "Исламское государство"
17:29 Пресс-секретарь ХАМАС призвал палестинцев "продолжить иерусалимскую интифаду"
10:48 Нападение на туристок в Хургаде. Подробности
10:26 В Тегеране неизвестный, вооруженный ножом, ранил трех человек
09:52 В Турции празднуют годовщину "июльского путча", подавленного год назад
Ближний Восток

Представитель РФ: сирийская оппозиция отказалась от свержения Асада

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Алексей Бородавкин

В Женеве завершился седьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин рассказал о принципиальных изменениях в позиции противников сирийского режима.

"Оппозиционеры в ходе этого раунда ни разу не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства Сирийской Арабской Республики", - сообщил российский дипломат, выразив надежду на консолидацию оппозиции.

"И до радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло, что для начала нужно установить в Сирии мир, а потом уже договариваться о политической реформе в условиях нормализации обстановки в стране", - добавил Бородавкин.

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВВС установили контроль над месторождениями нефти в провинции Ракка. При этом они не вмешиваются в бои в самой Ракке, где действуют курдские союзники США.

В провинции Алеппо сирийская армия и шиитские боевики заняли территории в районе реки Евфрат. Боевики "Исламского государства" были вынуждены их эвакуировать, стягивая силы к Ракке.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 июля 2017 г.
Группировка "Джайш аль-Ислам" объявила о самороспуске
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июля 2017 г.
Госдума РФ ратифицировала протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июля 2017 г.
Нарушено перемирие в Сирии, оппозиция заявила, что сбила самолет







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017