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Ближний Восток

Сирийские СМИ: здание посольства России в Дамаске подверглось обстрелу

время публикации: 17:33 | последнее обновление: 17:59 блог версия для печати фото
Сирийские СМИ: здание посольства России в Дамаске подверглось обстрелу

Сирийские государственные СМИ сообщили об обстреле посольства России в Дамаске.

По информации агентства SANA, обстрел был осуществлен в первой половине дня. В сторону посольства были выпущены два артиллерийских снаряда. Один из которых попал в здание дипмиссии, другой – упал рядом.

В результате обстрела строению причинен ущерб. Нет информации о пострадавших.

Отметим, что здание российского посольства не впервые подвергается обстрелам. 19 марта в ходе столкновений в Дамаске пострадало одно из зданий, относящихся к инфраструктуре российского посольства. По словам посла РФ Александра Кинщака, в строении, которое в тот момент не использовалось дипмиссией, взрывной волной были выбиты стекла.

2 и 3 февраля террористы обстреляли здание посольства РФ из минометов. В результате обстрелов никто не пострадал, но зданию был причинен материальный ущерб.



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