СМИ: Нетаниягу против "коридора" между Газой и Западным берегом, предусмотренного "сделкой века"

Политический обозреватель Барак Равид (13-й телеканал) сообщил во вторник, 16 июля, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу передал руководству США свои комментарии по поводу экономической части "сделки века".

По сведениям журналиста, Нетаниягу выступил против строительства коридора, соединяющего Газу с Западным берегом. Планом американской администрации предусмотрено строительство такого "коридора", стоимость проекта около 5 миллиардов долларов (примерно десятая часть от общей стоимости всех проектов, предусмотренных сделкой).

Израильский премьер считает, что Газу следует отделить от Западного берега (Иудеи и Самарии), чтобы ограничить влияние ХАМАСа. Нетаниягу опасается, что транспортным коридором воспользуются террористы.

В Вашингтоне настаивают на объединении двух частей Палестинской автономии, несмотря на то, что они управляются разными администрациями (ФАТХа и ХАМАСа).

Экономическая программа "сделки века" состоит из 179 проектов, и ее общая стоимость оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. В Рамалле и в Газе выступали с резкой критикой "сделки Трампа".