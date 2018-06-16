Турецкий премьер о "Евровидении": Израиль не победил, израильская певица не умеет петь

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, выступая в телешоу Babala TV, что "Израиль на самом деле отнюдь не выиграл в конкурсе "Евровидение" в этом году, поскольку все было подстроено". Об этом сообщает TimeTurk.

По мнению премьер-министра Турции, Европейский вещательный союз сделал все, вплоть до изменения системы голосования, для того, чтобы Израиль выиграл. Турецкий премьер подчеркнул, что считает победу Израиля израильско-европейского заговора с целью проведения конкурса в Иерусалиме и разжигания религиозной вражды.

Йылдырым настаивал на том, что "израильская певица была не настолько хороша, чтобы выиграть", а результаты голосования были подтасованы.

"Израильтяне умеют только убивать, петь они не умеют", - заявил турецкий премьер. Он также подверг критике сам конкурс "Евровидение", заявив, что он слишком "политизирован".

Проведение "Евровидения-2019" в Израиле стало возможным благодаря победе израильтянки Неты Барзилай на этом музыкальном конкурсе в мае этого года.

Напомним, что несколько дней назад Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, EBU) заявил, что не возражает против проведения "Евровидения" в Иерусалиме, тем не менее, организаторы пока не назвали город Израиля, где пройдет "Евровидение-2019".

По традиции, конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году. В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м – после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м – после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.

В 1979-м Израиль второй год подряд праздновал победу на этом конкурсе. Тогда еврейское государство представляли Гали Атари и "Milk and Honey". Однако израильское правительство отказалось второй раз подряд проводить конкурс на своей территории, более того в 1980-м израильтяне в "Евровидении" не участвовали, поскольку дата его проведения (в Гааге) совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля.





