18+
16 июня 2019 г.
Демография спасет мир
История в Деталях, ?34: «Родина красного цвета»
Камеры фиксируют скорость движения машин, но штрафы не рассылаются
Углеводы ? наши друзья или враги?
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Бари Алибасова везут в Казахстан
Новый эффект средиземноморской диеты
Еврей с грузинским вкусом
Отношение к выходцам из России в Израиле чудовищное
Хенрик Славик - польский Валленберг, или...
Помогали ли евреи нацистам?
В ожидании Сангедрина ("Бе-Хаaлотха")
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:40 Великобритания "почти уверена": Иран несет ответственность за диверсии на танкерах
13:54 Дубай: забытый в подвозке ребенок умер накануне свадьбы сестры
12:50 В Иран прибыла делегация ХАМАСа
12:33 Эрдоган подтвердил дату поставок С-400
11:52 В Идлибе вновь обстреляны позиции турецкой армии
11:29 После убийства в Ятте сожжены четыре дома и автомобиль
11:27 Саудовская Аравия: шиитский боевик, арестованный в 13-летнем возрасте, не будет казнен
10:45 США разрешили Ираку получать иранское электричество
10:20 В Саудовской Аравии впервые прозвучали оперные арии
10:14 Maan: посланник Катара доставит в Газу 25 миллионов долларов
Загрузка...
Ближний Восток

Maan: посланник Катара доставит в Газу 25 миллионов долларов

время публикации: 10:14 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
Maan: посланник Катара доставит в Газу 25 миллионов долларов
Maan: посланник Катара доставит в Газу 25 миллионов долларов
Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя

Специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади вечером в воскресенье, 16 июня, доставит в Газу 25 миллионов долларов наличными, сообщает агентство Maan.

Согласно указанному источнику, после встречи с представителями израильского руководства, аль-Эмади прибудет в Газу через КПП "Эрез". Он обсудит планы строительства новой линии электропередач в секторе.

Источники, на которые ссылается Maan, сообщили, что аль-Эмади доставит в Газу 25 миллионов долларов наличными: 10 миллионов – "для бедных семей", 10 миллионов – на покупку топлива, 5 миллионов – на поддержку проектов ООН в секторе.

Согласно указанным источникам, Катар рассчитывает распределить эти средства между 40 тысячами жителями сектора Газы из нуждающихся семей. При этом подчеркивается, что деньги не предназначены на выплаты зарплат "госслужащим", работающим на правительство ХАМАСа.

Напомним, что еще 12 июня сообщалось, что аль-Эмади уведомил руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) о получении предварительного одобрения властей Израиля на очередной ввоз денег в Газу.

Предыдущая доставка "катарских денег" в Газу была осуществлена 12 мая. Тогда аль-Эмади привез 30 миллионов долларов наличными.

Maan сообщал на прошлой неделе, что в Газу вскоре должна прибыть делегация специалистов для обсуждения вопроса о строительстве новой линии электропередач. Кроме того, в скором времени по линии ООН прибудут несколько делегаций для обсуждения реализации ряда гуманитарных проектов, писало это агентство.

11 июня в Газе побывали представители Всемирного банка.

Складывалось впечатление, что Израиль идет на новые уступки на фоне относительного спокойствия в секторе Газы.

В ночь на 13 июня и вечером 13 июня территория Израиля была обстреляна из сектора Газы. Одна ракета попала в здание йешивы в Сдероте. ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов. ХАМАС от открытых вооруженных действий против Израиля воздержался. Эти события, судя по всему, не повлияли на решение разрешить доставку "катарских миллионов" в Газу.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июня 2019 г.
"Аль-Ахбар": представители ООН, Катара и Египта просят ХАМАС в Газе "потерпеть"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июня 2019 г.
Maan: Израиль согласился на очередной ввоз "катарских денег" в Газу





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019