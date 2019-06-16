Maan: посланник Катара доставит в Газу 25 миллионов долларов

Специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади вечером в воскресенье, 16 июня, доставит в Газу 25 миллионов долларов наличными, сообщает агентство Maan.

Согласно указанному источнику, после встречи с представителями израильского руководства, аль-Эмади прибудет в Газу через КПП "Эрез". Он обсудит планы строительства новой линии электропередач в секторе.

Источники, на которые ссылается Maan, сообщили, что аль-Эмади доставит в Газу 25 миллионов долларов наличными: 10 миллионов – "для бедных семей", 10 миллионов – на покупку топлива, 5 миллионов – на поддержку проектов ООН в секторе.

Согласно указанным источникам, Катар рассчитывает распределить эти средства между 40 тысячами жителями сектора Газы из нуждающихся семей. При этом подчеркивается, что деньги не предназначены на выплаты зарплат "госслужащим", работающим на правительство ХАМАСа.

Напомним, что еще 12 июня сообщалось, что аль-Эмади уведомил руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) о получении предварительного одобрения властей Израиля на очередной ввоз денег в Газу.

Предыдущая доставка "катарских денег" в Газу была осуществлена 12 мая. Тогда аль-Эмади привез 30 миллионов долларов наличными.

Maan сообщал на прошлой неделе, что в Газу вскоре должна прибыть делегация специалистов для обсуждения вопроса о строительстве новой линии электропередач. Кроме того, в скором времени по линии ООН прибудут несколько делегаций для обсуждения реализации ряда гуманитарных проектов, писало это агентство.

11 июня в Газе побывали представители Всемирного банка.

Складывалось впечатление, что Израиль идет на новые уступки на фоне относительного спокойствия в секторе Газы.

В ночь на 13 июня и вечером 13 июня территория Израиля была обстреляна из сектора Газы. Одна ракета попала в здание йешивы в Сдероте. ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов. ХАМАС от открытых вооруженных действий против Израиля воздержался. Эти события, судя по всему, не повлияли на решение разрешить доставку "катарских миллионов" в Газу.





