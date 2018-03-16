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Ближний Восток

Юбилейная "пятница гнева": ХАМАС отмечает 100 дней декларации Трампа

время публикации: 10:16 | последнее обновление: 10:16 блог версия для печати фото
Дональд Трамп у Стены Плача в Иерусалиме. 22 мая 2017 года
Посольство США в Тель-Авиве
Лидеры ХАМАСа Яхья Сануар и Исмаил Ханийя

В пятницу, 16 марта, террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующая сектор Газы, призвала к акциям протеста, приуроченным к 100 дням после декларации президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, опубликовал подробный материал, приуроченный к этой дате. В публикации, в частности, цитируется заявление вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрэйшэ, которого в руководстве ХАМАСа обычно именуют "независимым политиком", но представители ФАТХа говорят о нем, как об активисте и лоббисте ХАМАСа. Хрэйшэ заявляет, что по поводу неприемлемости декларации Трампа есть консенсус не только в палестинском обществе, но и во всем арабском и мусульманском мире. Законодатель призвал к прекращению внутрипалестинского конфликта и усилению интифады.

В статье ПИЦ приводится также комментарий канадского политолога Нади Абу Захры, отмечающей, что страны, на словах не принявшие декларацию Трампа, не предприняли до сих пор никаких реальных действий, чтобы вынудить США отказаться от принятого решения. Она призвала к бойкоту Соединенных Штатов странами арабского мира.

В той же публикации политолог Самир Абахри заявляет, что США потеряли свою роль в урегулировании палестино-израильского конфликта после объявления Иерусалима столицей еврейского государства. По его мнению, палестинским арабам пора забыть о надеждах на американскую помощь и рассчитывать на поддержку только арабского мира и ООН.

Напомним, что 45-й президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля 6 декабря 2017 года. 23 февраля 2018 года Госдепартамент США официально подтвердил планы американской администрации перенести посольство в Иерусалим уже 14 мая 2018 года, когда в Израиле будут отмечать 70-й день рождения государства.

ХАМАС и другие радикальные палестинские организации угрожают усилением интифады, заявляя, что США унижают их решением перенести посольство в Иерусалим в "день Накбы" (день Катастрофы).

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 февраля 2018 г.
Генсек ООП Саиб Арикат: перенос посольства США в "день Накбы" оскорбляет чувств арабов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2018 г.
Госдеп: посольство США будет перенесено в Иерусалим 14 мая
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2018 г.
СМИ: посольство США может быть перенесено в Иерусалим в мае этого года







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