Третий день в Газе продолжаются акции протеста против экономической политики ХАМАС

В субботу, 16 марта, в секторе Газы продолжились акции протеста против экономической политики ХАМАСа. Участники этих акций требуют отменить налоги на муку и базовые продукты. Кроме того, они выступают за объединение палестинских фракций и прекращение внутрипалестинского конфликта.

По данным информационного агентства официальной Рамаллы, Wafa, в акциях, которые не прекращаются уже третий день, участвуют сотни палестинцев, которые жгут покрышки и выкрикивают лозунги. Сотрудники сил безопасности ХАМАСа пытаются помешать акциям; в ход идут дубинки и электрошокеры. По свидетельствам очевидцев, в демонстрантов стреляют боевыми патронами.

Один из участников демонстрации предпринял попытку самосожжения. Информации о его состоянии нет.

За минувшие сутки силы безопасности ХАМАСа арестовали не менее 80 демонстрантов, связанных с ФАТХ. Были задержаны несколько журналистов, снимавших акции протеста, а также ряд активистов-правозащитников.

Wafa сообщает, что после акций протеста, прошедших накануне в Дейр аль-Балахе, около 70 участников демонстраций оказались в больницах. При этом, как утверждает Wafa, контролируемые ХАМАСом больницы скрывают данные о пострадавших в ходе протестов. Несколько человек были похищены сотрудниками безопасности ХАМАСа прямо из стационара.

Акции протеста прошли в Рафахе, Хан-Юнисе, Джебалии и некоторых других населенных пунктах. Организаторы акций, имена которых неизвестны, пытаются провести демонстрации во всех населенных пунктах сектора Газы. По данным Wafa, за организацией протестов стоят молодежные движения, координирующие акции и собирающие своих сторонников посредством соцсетей.