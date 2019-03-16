18+
16 марта 2019 г.
последняя новость: 22:51
Как сохранить молодость мозга
Американских евреев призывают освободится из левацкого рабства
Найдена древняя надпись на «Дороге благовоний» в Негеве
История в Деталях, ?23: «Фантом оперы»
Диета 800 калорий: меню и результаты
Диета из супов и шейков против диабета 2 типа
Как правильно измерить свой пенис
Лосось из ямы
Генетические проблемы израильских политиков
Фронтальное наступление прогресса
Наркокартель "ТелеГрасс": оборот в сотни миллионов
Могут ли эмигранты решать судьбу Израиля
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:38 Эрдоган посоветовал Нетаниягу "надрать уши сыну"
18:57 Третий день в Газе продолжаются акции протеста против экономической политики ХАМАС
11:46 Wafa: полиция ХАМАС похищает участников протеста прямо из больниц
21:06 В секторе Газы продолжаются акции протеста против экономической политики ХАМАСа
18:55 "Акция протеста" у забора безопасности состоялась, несмотря на отмену "марша"
12:57 В Омане будет открыт крупнейший аквариум Ближнего Востока: трехэтажный
12:18 Руководство ХАМАСа осудило теракт в Новой Зеландии и призвало молиться за мучеников
11:16 Арабские СМИ: достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
10:29 Лидеры группировок в Газе объявили, что 15 марта "марша возвращения" не будет
07:03 ЦАХАЛ: атакованы около 100 объектов ХАМАСа в секторе Газы
Загрузка...
Ближний Восток

Третий день в Газе продолжаются акции протеста против экономической политики ХАМАС

время публикации: 18:57 | последнее обновление: 18:57 блог версия для печати фото

В субботу, 16 марта, в секторе Газы продолжились акции протеста против экономической политики ХАМАСа. Участники этих акций требуют отменить налоги на муку и базовые продукты. Кроме того, они выступают за объединение палестинских фракций и прекращение внутрипалестинского конфликта.

По данным информационного агентства официальной Рамаллы, Wafa, в акциях, которые не прекращаются уже третий день, участвуют сотни палестинцев, которые жгут покрышки и выкрикивают лозунги. Сотрудники сил безопасности ХАМАСа пытаются помешать акциям; в ход идут дубинки и электрошокеры. По свидетельствам очевидцев, в демонстрантов стреляют боевыми патронами.

Один из участников демонстрации предпринял попытку самосожжения. Информации о его состоянии нет.

За минувшие сутки силы безопасности ХАМАСа арестовали не менее 80 демонстрантов, связанных с ФАТХ. Были задержаны несколько журналистов, снимавших акции протеста, а также ряд активистов-правозащитников.

Wafa сообщает, что после акций протеста, прошедших накануне в Дейр аль-Балахе, около 70 участников демонстраций оказались в больницах. При этом, как утверждает Wafa, контролируемые ХАМАСом больницы скрывают данные о пострадавших в ходе протестов. Несколько человек были похищены сотрудниками безопасности ХАМАСа прямо из стационара.

Акции протеста прошли в Рафахе, Хан-Юнисе, Джебалии и некоторых других населенных пунктах. Организаторы акций, имена которых неизвестны, пытаются провести демонстрации во всех населенных пунктах сектора Газы. По данным Wafa, за организацией протестов стоят молодежные движения, координирующие акции и собирающие своих сторонников посредством соцсетей.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 марта 2019 г.
Wafa: полиция ХАМАС похищает участников протеста прямо из больниц
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 марта 2019 г.
В секторе Газы продолжаются акции протеста против экономической политики ХАМАСа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 марта 2019 г.
В секторе Газы проходят акции протеста против дороговизны жизни





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 16 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019