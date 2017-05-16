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Ближний Восток

Администрация США: режим Асада построил крематорий, чтобы скрыть следы преступлений

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Свечи в поддержку задержанных в тюрьмах в Сирии
Башар Асад
Сайдная, Сирия

Администрация США обвинила режим Башара Асада в уничтожении тел тысяч политических противников. Чтобы скрыть масштабы преступления, в военной тюрьме "Сайдная" рядом с Дамаском был построен крематорий, где сжигались тела.

"В 2013 году режим приступил к переоборудованию одного из зданий на территории тюремного комплекса. Мы убеждены, что здесь был устроен крематорий", – заявил заместитель главы управления по делам Ближнего Востока государственного департамента США Стюарт Джонс.

Дипломат добавил, что режим Асада стремится уничтожить следы массовых убийств, совершаемых в тюрьме "Сайдная". "Из достоверных источников, среди которых и американская разведка, нам известно, что ежедневно здесь вешают до 50 заключенных", – сказал он.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Шон Спайсер подчеркнул, что сирийский режим пересек все границы бесчеловечности. Он также отметил, что эти преступления совершаются при безоговорочной поддержке России и Исламской республики Иран.

По сведениям гуманитарных организаций, только в тюрьме "Сайдная" в 2011-2015 годах были казнены от 5 тысяч до 11 тысяч человек. Число арестованных за тот же период, по оценке правозащитников, составило от 65 тысяч до 110 тысяч человек.

Материалы спутниковой съемки, доказавшие наличие крематория, были получены еще в 2015 году. Неясно, по какой причине они были опубликованы только сейчас.

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