Египет вынудил ХАМАС остановить "марш возвращения", унизив Ханийю

В понедельник, 14 мая, когда на границе сектора Газы происходили наиболее массовые за последние годы беспорядки, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийя на специально присланном за ним вертолете прибыл в Каир.

Как сообщает в газете "Исраэль а-Йом" журналист Даниэль Сириоти, Ханийя был "вызван на ковер" начальником египетской общей разведки генералом Аббасом Камелем.

Со ссылкой на источники в египетских силовых структурах Сириоти пишет, что Камель сначала заставил Ханийю ждать, после чего накричал на него, в грубой форме потребовав отозвать жителей сектора Газы от забора безопасности.

В штаб-квартире египетской разведки Ханийе дали понять, что, если ситуация продолжит накаляться, Израиль перейдет к точечной ликвидации лидеров ХАМАСа с молчаливого согласия Египта и ряда других арабских стран, которые в таком случае ограничатся декларативным протестом.

По словам источника, Камель вмешался в ситуацию после того, как в Израиле дали понять, что останавливаться не намерены, и что количество погибших в беспорядках продолжит расти, приведя в итоге к анархии, которая может перекинуться и на египетскую территорию.

Напомним, что до 16:00 14 мая в беспорядках погибли более 60 жителей сектора. Однако позже участники "великого шествия" получили приказ покинуть пограничную зону и разойтись по домам. На следующий день запланированные на "день накбы" беспорядки были гораздо менее многочисленными, чем накануне.

Утром 16 мая министерство здравоохранения Газы уточнило сведения о погибших в "дни накбы" в ходе "марша возвращения" на границе сектора. Сообщается о 63 погибших (61 – 14 мая, двое – 15 мая). Более 400 человек были ранены или пострадали от слезоточивого газа и дыма во время приграничных беспорядков во вторник.

В общей сложности, после начала "маршей" 30 марта были убиты более 110 участников такого рода акций, около 12000 были травмированы (в основном, речь идет об отравлениях дымом и поражениях слезоточивым газом). Подавляющее большинство погибших были молодыми мужчинами, многие из них являлись боевиками террористических группировок.

По сведениям ШАБАКа и ЦАХАЛа, не менее 23 погибших 14 мая были боевиками ХАМАСа или "Исламского джихада". МВД Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщало о десяти своих служащих, погибших в день "великого шествия".





