Статистика ко "Дню Накбы": палестинцев в девять раз больше, чем в 1948 году

Центральное статистическое бюро Палестинской администрации публикует данные о численности палестинцев в мире. Публикация приурочена ко "Дню Накбы" – годовщине создания государства Израиль, который палестинские арабы считают своей национальной катастрофой.

На конец 2018 года в мире насчитывается 13,1 миллиона людей, называющих себя палестинцами. Как отмечает выходящая в Иерусалиме газета "Аль-Кудс", это в девять раз больше, чем в 1948 году, когда появилась проблема палестинских беженцев.

Согласно документу, 6,48 миллиона из них проживают на территории "исторической Палестины" – то есть в Израиле, Газе, Иудее и Самарии. В их число, утверждают палестинские статистики, входят и 1,57 миллиона израильских арабов.

"Несмотря на изгнание, на лишение палестинцев права на возвращение, на политику по привлечению еврейских иммигрантов со всего мира и предоставление им льгот, численность палестинцев равна численности израильтян", – заявляют авторы отчета.

На Западном берегу и в "оккупированном Иерусалиме" проживает 2,95 миллиона палестинцев, а в секторе Газы – 1,96 миллиона, говорится в этом документе. Арабское население Иерусалима составляет 281.000 человек.

Численность зарегистрированных UNRWA палестинских беженцев составляет 6,6 миллиона человек. Лишь 28% из них проживают в лагерях беженцев. 10 таких лагерей находятся в Иордании, 12 – в Ливане, 9 – в Сирии, 19 – в Иудее и Самарии, 8 – в секторе Газы.

Отметим, что палестинские арабы все больше заимствуют у израильтян. "День Накбы" был отмечен сиреной – как принято в дни памяти в Израиле. Статистика также была опубликована в эту дату, в то время как в еврейском государстве ее публикуют накануне Дня Независимости.





