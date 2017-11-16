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Ближний Восток

Начальник Генштаба ЦАХАЛ: "Израиль готов делиться разведданными с Саудовской Аравией"

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 16:18 блог версия для печати фото
Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Израиль готов делиться разведданными с Саудовской Аравией"
Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Израиль готов делиться разведданными с Саудовской Аравией"
Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Израиль готов делиться разведданными с Саудовской Аравией"

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот в интервью саудовскому новостному сайту "Элаф" говорил о необходимости создания новой международной коалиции против Ирана и готовности Израиля делиться разведданными с арабскими странами.

Новостной сайт, офис которого находится в Лондоне, отмечает, что это первое интервью главы израильского Генштаба саудовскому изданию "Элаф".

Гади Айзенкот заявил, что Израиль готов делиться разведданными, касающимися Ирана, с арабскими странами, и, в том числе, с Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что в отношении Ирана между Иерусалимом и Эр-Риядом существует "полное взаимопонимание".

Говоря о влиянии Ирана на Ближнем Востоке, Айзенкот утверждал: "Иранский план состоит в том, чтобы контролировать весь Ближний Восток через Ирак, а затем через Сирию и Ливан, а также Бахрейн и Йемен до Красного моря. Мы не должны этого допустить".

Гади Айзенкот назвал обнадеживающим заявление Дональда Трампа о необходимости остановить иранскую ядерную программу и не допустить его присутствия в Сирии и Ираке. "В этом вопросе у нас существует полное взаимопонимание с Саудовской Аравией, которая никогда не была нашим врагом и не участвовала в войнах против Израиля". Айзенкот рассказал об участии в совещании начальников генштабов, которое состоялось в Вашингтоне. "Выслушав выступление представителя Саудовской Аравии, я обнаружил, что полностью с ним солидарен. Он выразил то, что я думаю об этой проблеме".

В интервью "Элаф" начальник Генштаба Израиля также прокомментировал ситуацию в Сирии, отметив, что США поддерживают умеренных суннитов в регионе, избегая прямого участия в военных действиях, в то время как Россия преследует только собственные цели. Москва, с одной стороны, заключила союз с Асадом, Ираном и "Хизбаллой", а с другой – с США в войне против "Исламского государства".

Айзенкот также дал понять, что Израиль не намерен вмешиваться в войну в Сирии. "Утверждения, что мы помогаем "Джабхат ан-Нусра", беспочвенны -они такие же враги еврейского государства, как ИГ. Мы же настаиваем на том, что "Хизбалла" должна покинуть Сирию - как и иранские ополченцы. Мы не потерпим иранского присутствия в Сирии ни в каком виде", - заключил он.

Радиостанция "Кан Бет" отметила, что последний раз начальник Генштаба ЦАХАЛа давал интервью арабской газете в период вывода поселений из сектора Газы.



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