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Ближний Восток

"Марш" на границе Газы. "Египтяне просили нас не подходить к забору"

время публикации: 17:40 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото
"Марш возвращения" на границе Газы. Египтяне просят палестинцев не подходить к забору

В пятницу, 16 ноября, на границе сектора Газы начался "марш возвращения" – первый после "однодневной войны". Массовая акция проводится под лозунгом "Нормализация – предательство". ХАМАС формально не берет на себя ответственность за действия демонстрантов, заявляя, что речь идет об "акциях народного гнева", усилившегося после "неспровоцированной агрессии" Израиля.

По оценке ЦАХАЛа, в "марше" принимают участие около 8 тысяч арабов.

Участники акции швыряют камни в сторону израильских военнослужащих и жгут покрышки, однако держатся на значительном расстоянии от забора безопасности.

По данным минздрава Газы, пострадали 40 участников беспорядков.

Один из представителей комитета "маршей возвращения", Иссам Хамад, заявил, что египетская делегация обратилась к организаторам "акций протеста" с просьбой в течение трех ближайших недель держаться подальше от разделительных сооружений, чтобы "египтяне могли завершить свою миссию".

"Мы должны выполнить эту просьбу", - подчеркнул Хамад.

Накануне палестинские источники сообщили, что египетская делегация во главе с представителем разведки, отвечающим за палестинское направление, генерал-майором египетской разведки Ахмадом Абадом аль-Халиком, въехала в сектор Газы.

В пятницу, 16 ноября, глава правительства ХАМАС в Газе Яхья Сануар провел переговоры с Ахмадом Абдул Халиком. В ходе этой встречи Сануар заявил египетскому генералу, что ХАМАС "не позволит оккупации повторить агрессию в Газе", передает "Палестинский информационный центр". В то же время, глава правительства ХАМАС объявил о продолжении "маршей возвращения" с целью прекращения блокады Газы.

15 ноября координатор действий правительства Израиля в Иудее и Самарии генерал-майор Камиль Абу Рокун обратился через Facebook к жителям сектора Газы. Он заявил, что ХАМАС является вдохновителем "маршей возвращения" на границе Израиля. Однако в свете последней эскалации напряженности терпение Израиля на исходе. Каждый, кто приблизится ближе чем на 100 метров в забору безопасности, рискует своей жизнью. Ранее в блоге Абу Рокуна было опубликовано видео зданий, которые были разрушены в секторе Газы в ходе последних ударов ВВС ЦАХАЛа. Он напоминает о потерях, которые понес ХАМАС, и спрашивает: "Можно ли это считать победой?"



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В Газе "марши возвращения" продолжаются под лозунгом: "Нормализация - предательство"





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