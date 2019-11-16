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NEWSru.co.il :: Ближний Восток16 ноября 2019 г., 09:11

"Аль-Ахбар" сообщил о встрече лидеров боевых подразделений ХАМАСа и "Исламского джихада"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
&quot;Аль-Ахбар&quot; сообщил о встрече лидеров боевых подразделений ХАМАСа и &quot;Исламского джихада&quot;

Ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на информированные источники сообщает, что лидеры боевых подразделений ХАМАСа и "Исламского джихада" – "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Бригад Аль-Кудса" – провели в пятницу, 15 ноября, совместную встречу, чтобы обсудить итоги последнего раунда противостояния с Израилем.

По данным "Аль-Ахбар", участники встречи обменялись взаимными упреками и обвинениями, однако, в конце концов, им удалось сделать общие выводы из полученных "уроков".

В частности, боевики договорились о проведении дополнительных встреч, на которых будут обсуждаться возможности лучшей координации действий и механизмы совместных боевых операций.

Представитель террористической организации "Исламский джихад" Хадэр Хабиб назвал отношения с ХАМАСом "прочными".

В тот же день, вечером, незадолго до того, как из сектора Газы был осуществлен обстрел израильской территории, глава политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя провел телефонный разговор с генеральным секретарем террористической группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой.

Лидер ХАМАСа дал понять, что заинтересован в улучшении координации действий с "Исламским джихадом" и подчеркнул, что ХАМАС всегда готов поддержать любую из группировок "палестинского сопротивления".

Отметим, что накануне блогер "Абу Али", считающийся специалистом по ближневосточным террористическим организациям, опубликовал сообщение об инциденте в траурном шатре Бахаа Абу аль-Аты, командира северного округа "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), 12 ноября ликвидированного ЦАХАЛом.

Когда Махмуд аз-Захар, один из основателей террористической организации ХАМАС в секторе Газы, а также высокопоставленный представитель ХАМАСа Ахмад Бахар, явились в шатер, чтобы выразить соболезнования родственникам аль-Аты, боевики "Бригад аль-Кудса" (военного крыла "Исламского джихада") открыли огонь над головами присутствующих. В ходе вспыхнувшего скандала аз-Захар и Бахар были изгнаны из шатра.

По мнению "Абу Али", инцидент свидетельствует о расколе между "Исламским джихадом" и ХАМАСом.

Напомним, 13 ноября представитель "Исламского джихада" Мусаб аль-Бурим заявил, что боевые действия против Израиля "ведутся всеми военными подразделениями различных фракций сопротивления".



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