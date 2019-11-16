ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы

В ночь на субботу, 16 ноября, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам ХАМАСа в секторе Газы. В частности, атаке подверглись такие объекты, как лагерь боевиков, база "военно-морских сил" террористической организации, а также подземная инфраструктура ХАМАСа.

Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, впервые с начала нынешнего раунда противостояния, удары наносились по объектам террористической организации ХАМАС, находящейся у власти в секторе, а не по объектам "Исламского джихада".

Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел Беэр-Шевы: около 02:00 террористы выпустили по городу две ракеты; обе были сбиты системой ПРО "Железный купол".

После обстрела медицинская помощь была оказана девяти гражданам. Четверо из них получили легкие травмы, когда спешили в убежища, остальным понадобилась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Незадолго до того, как из сектора Газы был осуществлен обстрел израильской территории, глава политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя провел телефонный разговор с генеральным секретарем террористической группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой. Лидер ХАМАСа дал понять, что заинтересован в улучшении координации действий с "Исламским джихадом" и подчеркнул, что ХАМАС всегда готов поддержать любую из группировок "палестинского сопротивления".

В тот же день, как сообщает ливанская "Аль-Ахбар", совместную встречу провели лидеры боевых подразделений ХАМАСа и "Исламского джихада" – "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Бригад Аль-Кудса". Боевики договорились о проведении дополнительных встреч, на которых будут обсуждаться возможности лучшей координации действий и механизмы совместных боевых операций.

Напомним, 14 ноября завершилась операция ЦАХАЛа против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы. Эта операция, длившаяся немногим более двух суток, получила условное название "Черный пояс". После объявления о прекращении огня террористы продолжали время от времени обстреливать израильскую территорию. В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ нанес серию новых ударов по целям в Газе.





