Reuters: в ответ на удар по Саудовской Аравии США провели кибератаку против Ирана

После удара по нефтеперерабатывающим предприятиям Саудовской Аравии США провели кибератаку против Ирана. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных представителей администрации, атака была призвана помешать Ирану распространять пропаганду.

Один из собеседников агентства рассказал, что в результате был нанесен ущерб оборудованию, однако не стал вдаваться в подробности. При этом отмечается, что масштаб этих действий был ограниченным – США опасаются выхода ситуации из-под контроля и эскалации конфликта с Ираном.

Министерство обороны США отказалось комментировать эту информацию. Агентство напоминает, что после атаки саудовским предприятий на территорию королевства были переброшены тысячи американских солдат, что стало "официальным" ответом на иранскую агрессию.

Напомним: 29 сентября, через две недели после атаки Саудовской Аравии, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, посетивший США, чтобы принять участие в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН, дал интервью телеканалу NBC. В нем он ответил на американские обвинения и выступил с собственными.

Политик отверг утверждения американской разведки, что иранцы пытались вмешаться в выборы в США. "У нас нет никаких приоритетов, нет смысла вмешиваться. Кроме того, мы против вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал он.

Он обвинил США в развязывании военных действий против Ирана. "Идет кибервойна. Она была начата США, крайне безответственно напавшими на наши ядерные объекты. Это могло убить миллионы людей. Вы помните Stuxnet?" - спросил он интервьюера Чака Тодда.





