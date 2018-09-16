Израиль подал иск против лидера ХАМАСа в Международный уголовный суд

Иерусалимский институт юстиции подал в Международный уголовный суд в Гааге иск против председателя политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийи, сообщает "Исраэль а-Йом".

В МУС были переданы доказательство того, что Ханийя использовал около 17 тысяч несовершеннолетних жителей сектора Газы (до 15 лет) для военных действий. Речь идет о детях, завербованных в военизированные группировки с 2016 года.

В иске говорится, что по указанию Ханийи эти дети были вовлечены в террористическую деятельность, а также использовались в качестве "человеческих щитов".

Кроме того, Ханийю обвиняют в широкомасштабном и систематическом применении пыток и незаконных убийств так называемым "министерством внутренних дел" ХАМАСа в Газе.

Иск был подан директором юридического отдела Иерусалимского института юстиции Ури Морадом.

Первый иск против Ханийи касался военных преступлений ХАМАСа во время операции "Нерушимая скала", проводившейся в Газе летом 2014 года.

Исмаил Ханийя. Краткая биографическая справка

Исмаил Ханийя родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году он закончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию. В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина.

Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абдель Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАС в Газе.

В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.





