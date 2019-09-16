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Ближний Восток

ABC News: Иран атаковал саудовские нефтяные объекты крылатыми ракетами и беспилотниками

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Абкаика и Хурайс
Майк Помпео и Дональд Трамп
Король Саудовской Аравии Салман и Али Хаменеи

Американский телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США передает, что Иран со своей территории выпустил около дюжины крылатых ракет и более 20 беспилотных летательных аппаратов, осуществив в субботу, 14 сентября, массированную атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В репортаже ABC News отмечается, что президент США Дональд Трамп говорил о возможной реакции на действия Ирана после того, как будет окончательно выяснено, кто несет ответственность за атаку. Упоминается и о заявлении госсекретаря Майка Помпео с обвинениями в адрес Ирана.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Но, если подтвердится, что атака была осуществлена с территории Ирана, не исключен военный ответ не только со стороны Саудовской Аравии, но и со стороны США. Высокопоставленный чиновник, на которого ссылается редакция ABC News, сказал: "Это был Иран. Хуситы берут на себя ответственность за то, что они не делали". Иран отвергает обвинения в свой адрес.

По словам чиновника, цитируемого ABC News, Трамп ждет, чтобы Эр-Рияд обвинил Тегеран, и тогда саудовцы смогут рассчитывать на американскую помощь.

Газета The Washington Post на этом фоне пишет, что в Белом доме всерьез рассматривают варианты военного ответа на агрессию против Саудовской Аравии.

14 сентября с воздуха были нанесены удары по заводам национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Причинен огромный ущерб. После атак Саудовская Аравия объявила: добыча нефти сократилась на 50%. Мировые цены на нефть взлетели на 20%.

До сих пор подобные атаки осуществляли йеменские хуситы, которые задействовали баллистические ракеты и беспилотные самолеты иранского производства. Обычно для атак саудовских объектов хуситы используют беспилотники "Касиф-2К", которые являются сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Но ABC News утверждает, что на этот раз атака была осуществлена иранцами с территории Исламской республики Иран.



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