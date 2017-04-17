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Ближний Восток

Аббас призвал международное сообщество спасти голодающих заключенных

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
Аббас призвал международное сообщество спасти голодающих заключенных

В понедельник, 17 апреля, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) обратился к международной общественности с требованием оказать давление на Израиль и "спасти жизни палестинских заключенных", участвующих в голодовке в знак протеста против ухудшения условий содержания в израильских тюрьмах.

Информационное агентство Safa пишет, что Махмуд Аббас обвинил Израиль в нарушении международных конвенций, в частности, четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время. Аббас заявил, что Израиль отказывается выполнять "справедливые требования заключенных".

Это заявление последовало после того, как 17 апреля сотни заключенных израильских тюрем, большинство из которых являются бывшими боевиками и активистами ФАТХ, а также бывшие боевики ХАМАС и других террористических организаций, объявили голодовку. По оценке Управления тюрем Израиля (ШАБАС), в голодовке принимают участие около 1200 заключенных. Палестинское агентство Maan сообщает о более 1600 участников бессрочной голодовки.

По информации Safa, участники протеста отказываются от еды, но пьют воду.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
Террористы в тюрьмах Израиля объявили массовую голодовку







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