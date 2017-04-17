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Ближний Восток

СНБ рекомендовал продлить режим ЧП в Турции еще на три месяца

время публикации: 22:43 | последнее обновление: 22:45 блог версия для печати фото
СНБ рекомендовал продлить режим ЧП в Турции еще на три месяца

Совет национальной безопасности Турции рекомендовал правительству еще на три месяца продлить режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Заседание СНБ было созвано в Анкаре вечером 17 апреля по инициативе президента Реджепа Тейипа Эрдогана, и оно продолжалось около 50 минут. "Была проведена оценка введенного на территории всей страны режима ЧП. С целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства принято решение рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", - говорится в опубликованном СНБ заявлении.

Действующий сейчас в Турции режим ЧП должен был закончиться 19 апреля, он продлевался уже дважды по три месяца после попытки переворота 15 июля 2016 года.

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