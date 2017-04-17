17 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Sky News: западный спецназ принял участие в операции против ИГ в Сирии

время публикации: 09:32 | последнее обновление: 09:38 блог версия для печати фото
Sky News: западный спецназ принял участие в операции против ИГ в Сирии

В ночь на 17 апреля телеканал Sky News Arabia сообщил, что бойцы спецподразделений западной коалиции приняли участие в операции в сирийской провинции Дир аз-Зур, атаковав боевиков "Исламского государства", обеспечивающих охраны путей снабжения захваченных нефтяных месторождений.

Судя по имеющейся информации, западный спецназ (вероятно, американский), доставленный в районе города Аль-Маядин на вертолетах Apache, поддержал в ходе этой операции бойцов "Сил демократической Сирии".

Sky News Arabia передает, что в операции были задействованы несколько десятков спецназовцев, которые покинули указанный район после выполнения поставленной задачи. О результатах операции, которая длилась примерно 20 минут, и возможных потерях не сообщается.

После неожиданной атаки руководство ИГ направило дополнительные силы в район Аль-Маядина.

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Понедельник, 17 апреля 2017 г.
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