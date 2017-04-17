Махмуд аз-Захар: ХАМАС готов к новой "сделке Шалита"

Один из лидеров ХАМАС Махмуд аз-Захар заявил в понедельник, 17 апреля, что руководство этой организации готово к переговорам с Израилем по заключению новой сделки об "обмене заключенными", аналогичной "сделке Шалита".

Соответствующее заявление прозвучало в интервью агентству "Уатания" и цитируется многими арабскими и израильскими СМИ.

Аз-Захар подчеркнул, что ХАМАС будет добиваться освобождения из израильских тюрем пожилых и больных заключенных.

При этом он не пояснил, идет ли речь о попытке вести переговоры с Израилем об обмене заключенных на нескольких израильских граждан, вероятно удерживаемых в Газе, или о намерении ХАМАС осуществить очередную операцию по захвату израильтян.

Заявление аз-Захара прозвучало в рамках комментария по поводу массовой голодовки заключенных в израильских тюрьмах.

Махмуд аз-Захар. Краткая справка

Махмуд аз-Захар родился в 1945 году. Его отец был палестинским арабом, мать – египтянкой.

В возрасте 26 лет окончил Каирский университет, медицинский факультет. Затем получил ученую степень по общей хирургии в Университете Айн-Шамс, в Каире. После чего вернулся в Газу, где стал советником министра здравоохранения. В 1978-м был одним из основателей Исламского университета в Газе, где преподавал хирургию. Коллегой аз-Захара по Исламскому университету был Абд аль-Азиз ар-Рантиси, преподававший педиатрию.

В 1987-м аз-Захар и ар-Рантиси оказались в инициативной группе, под духовным руководством шейха Ахмада Ясина, которая, при содействии египетских "Братьев-мусульман", основала палестинское "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС).

Отметим, что формально аз-Захар не может считаться одним из основателей ХАМАС, так как не был участником учредительного собрания 1987-го года. Участников того собрания хамасовцы именуют "семерыми моджахедами". Это были: шейх Ахмад Ясин (ликвидирован в марте 2004-го), его помощник доктор Абд аль-Азиз Рантиси (ликвидирован в апреле 2004-го), шейх Салах Шхаде (ликвидирован в июле 2002-го), доктор Ибрагим аль-Язур, Иса ан-Нашар (позже ставший мэром Рафаха), Абд аль-Фаттах Духан и Мухаммад Хасан Шама (умер в июне 2011-го).

Тем не менее, в 1989-м году аз-Захар был избран в руководство ХАМАС.

Аз-Захар многие годы являлся постоянным представителем ХАМАСа на переговорах с другими палестинскими фракциями (в частности, представлял ХАМАС на переговорах с Организацией Освобождения Палестины в январе 1990-го).

В декабре 1992 года за террористическую деятельность он был выслан израильскими властями (вместе с еще 300 террористами) в ливанский лагерь беженцев Мардж аз-Зухур. После начала "мирного процесса" (1993) вернулся в сектор Газы. Был участником частной встречи с тогдашним премьер-министром Израиля Ицхаком Рабиным.

В июне 2003 вместе с Исмаилом Абу Шанабом (уничтожен в августе 2003) представлял ХАМАС на переговорах с правительством Палестинской автономии.

Аз-Захар считается одним из руководителей "политического крыла ХАМАСа", был "министром иностранных дел" этой организации. В многочисленных интервью он не раз заявлял, что является работником "идеологического фронта" и не связан с "Бригадами Изаддина аль-Касама". Однако израильские спецслужбы считают его причастность к планированию терактов очевидной. 10 сентября 2003 года израильские военные предприняли попытку уничтожения аз-Захара. Он был ранен, но выжил (тогда погиб его сын Халид). В 2008-м в столкновении с израильскими военными был убит еще один сын аз-Захара – Хусам, являвшийся боевиком "Бригад аль-Касама".

В последние годы Махмуд аз-Захар не занимал никаких формальных постов в правительстве, созданном ХАМАС в секторе Газы. Он предпочитал роль неформального "представителя руководства" ХАМАС в Газе. Был участником переговоров с "Братьями-мусульманами" после того, как они пришли к власти в Египте. После свержения Мухаммада Мурси военные власти Египта обвиняли аз-Захара в причастности к террористической деятельности и лишили его египетского гражданства.