18+
17 апреля 2018 г.
последняя новость: 18:59
Через закон перепрыгнуть нельзя
Сценарии третьей мировой
Уже не шоу, еще не война
Ислам против свободы слова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:12 Участники "марша" в секторе Газы превратили воздушных змеев в оружие
15:54 МИД Франции: сирийские власти могли уничтожить следы химатаки в Думе
14:53 Турецкие пограничники сняли флаг, установленный греками на необитаемом острове
13:47 Первый астронавт из ОАЭ: тысячи человек подали анкеты
12:54 Сирийский офицер: ложное срабатывание ПВО Сирии было следствием кибератаки Израиля и США
12:03 Россия обвинила США и Великобританию в инсценировке химической атаки в Думе
11:39 Атака авиабазы Т-4: Иран обещает ответить Израилю
10:30 ПВО Сирии "успешно отразили" ложную тревогу
10:01 Немецкое агентство DPA: сирийские военные признали ложное срабатывание систем ПВО
09:50 Завершились крупнейшие панарабские учения "Щит Залива-1"
Загрузка...
Ближний Восток

Участники "марша" в секторе Газы превратили воздушных змеев в оружие

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 18:22 блог версия для печати фото
Участники "марша" в секторе Газы превратили воздушных змеев в оружие
Участники "марша" в секторе Газы превратили воздушных змеев в оружие
Участники "марша" в секторе Газы превратили воздушных змеев в оружие

Вопреки утверждениям организаторов "марша возвращения" о его мирном характере, его участники используют любую возможность для провокаций или нападений.

15 апреля террористы впервые использовали для поджога полей израильских фермеров воздушных змеев.

Накануне последнего "пятничного марша", перед которым организаторы призвали жителей сектора Газы запасаться бутылками с "коктейлем Молотова", израильская армия начала готовиться к тому, что бутылки с зажигательной смесью могут использоваться для поджога посевов и травы в приграничной зоне. Военные вместе с фермерами на узкой приграничной полосе убрали посевы и очистили территорию от сухой травы. Однако они упустили возможность того, что террористы будут использовать для доставки "коктейля Молотова" воздушных змеев.

15 апреля в арабском сегменте интернета появилось видео, на котором можно было увидеть, как двое мужчин в масках Анонимуса запускают воздушного змея, прикрепив к нему горящую капсулу с легковоспламеняющимся веществом. Авторы видео утверждали, что с помощью змея им удалось поджечь сухую траву на израильской территории к востоку от Дейр аль-Балах.

В понедельник, 16 апреля, произошло возгорание пшеничного поля в региональном совете Шаар а-Негев. Причиной возгорания стал воздушный змей, несущий горящую капсулу. В результате пожара никто не пострадал, но израильским фермерам был причинен материальный ущерб.

17 апреля запущенный из Газы воздушный змей упал в лесу Беэри и вызвал пожар. В борьбе с огнем были задействованы четыре пожарных расчета. Еще один воздушный змей приземлился на сельхозучастке в региональном совете Шаар а-Негев. Фермеры предотвратили возгорание посевов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2018 г.
Воздушный змей, запущенный из Газы, вызвал пожар в лесу Беэри
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 апреля 2018 г.
Террористы из Газы подожгли пшеничное поле с помощью воздушного змея
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 апреля 2018 г.
Террористы запускают из сектора Газы воздушных змеев с горящим грузом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 апреля 2018 г.
Третья пятница "марша" в Газе: день "коктейлей Молотова". Сводка







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 17 апреля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018