Участники "марша" в секторе Газы превратили воздушных змеев в оружие

Вопреки утверждениям организаторов "марша возвращения" о его мирном характере, его участники используют любую возможность для провокаций или нападений.

15 апреля террористы впервые использовали для поджога полей израильских фермеров воздушных змеев.

Накануне последнего "пятничного марша", перед которым организаторы призвали жителей сектора Газы запасаться бутылками с "коктейлем Молотова", израильская армия начала готовиться к тому, что бутылки с зажигательной смесью могут использоваться для поджога посевов и травы в приграничной зоне. Военные вместе с фермерами на узкой приграничной полосе убрали посевы и очистили территорию от сухой травы. Однако они упустили возможность того, что террористы будут использовать для доставки "коктейля Молотова" воздушных змеев.

15 апреля в арабском сегменте интернета появилось видео, на котором можно было увидеть, как двое мужчин в масках Анонимуса запускают воздушного змея, прикрепив к нему горящую капсулу с легковоспламеняющимся веществом. Авторы видео утверждали, что с помощью змея им удалось поджечь сухую траву на израильской территории к востоку от Дейр аль-Балах.

В понедельник, 16 апреля, произошло возгорание пшеничного поля в региональном совете Шаар а-Негев. Причиной возгорания стал воздушный змей, несущий горящую капсулу. В результате пожара никто не пострадал, но израильским фермерам был причинен материальный ущерб.

17 апреля запущенный из Газы воздушный змей упал в лесу Беэри и вызвал пожар. В борьбе с огнем были задействованы четыре пожарных расчета. Еще один воздушный змей приземлился на сельхозучастке в региональном совете Шаар а-Негев. Фермеры предотвратили возгорание посевов.

#شاهد شبان يحرقون أحراشاً على الحدود بين دير البلح وسط قطاع غزة والأراضي المحتلة، عقب إلقاء زجاجات حارقة عليهما عن طريق طائرات ورقية.#مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/gZEjMZAzJc — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) 15 апреля 2018 г.





