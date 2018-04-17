ПВО Сирии "успешно отразили" ложную тревогу

В ночь на вторник, 17 апреля, сирийское государственное телевидение и государственное агентство SANA сообщили об успешном отражении сирийскими ПВО ракетных ударов по авиабазам "Шайрат", "Тифор" и "Думайр". Дамаск объявил, что все ракеты противника были сбиты.

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA передавало, что по авиабазам "Шайрат" и "Тифор" (Т-4) около Хомса было выпущено около 10 ракет, и все они были сбиты сирийскими ПВО. После этого арабские телеканалы со ссылкой на представителей армии Асада сообщили, что сирийские системы ПВО также отразили атаку на аэродром Думайр в 50 километрах от Дамаска, по которому были выпущены три ракеты.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", передавал, что по цели на базе "Шайрат" было выпущено шесть ракет, а по цели в "Думайре" – три ракеты. Этот источник также заявлял, что все ракеты были сбиты сирийскими ПВО.

Об успешном перехвате вражеских ракет сообщала и арабская редакция телеканала Russia Today, ссылавшаяся на командование ливанской армии.

По версии проасадовского сайта "Аль-Масдар", попытка атаковать аэродром Думайр была предпринята Израилем, причем тогда, когда там проходили переговоры о перемирии с оппозиционными силами. Отмечалось также, на этой стратегической авиабазе есть российские военные.

То же издание писало, что сирийские ПВО обстреляли израильские самолеты, которые вторглись в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана. По сообщению "Аль-Масдар", самолеты были атакованы, когда пролетали над восточными склонами горного массива Каламун (к северу от Дамаска, недалеко от границы с Ливаном).

Опровержения

Однако российское агентство "Интерфакс" приводит комментарий осведомленного российского источника, заявившего, что в ночь на 17 апреля никаких атак на сирийский аэродром Шайрат не было. "Аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было. Средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали", – сообщил этот источник.

Военный источник газеты "Коммерсант" также заявил, что атаки не было.

Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в командовании армии Сирии сообщает, что в ночь на 17 апреля сирийские ПВО среагировали на ложную тревогу. Сообщение этого агентства цитирует сайт израильской газеты "Гаарец".

Израильский сайт Walla приводит комментарий группы сирийских правозащитников, которые также говорят, что им ничего не известно о ракетной атаке, которую якобы отражали ПВО Сирии.

ЦАХАЛ не комментирует эти сообщения, отмечая, что информацией о ракетных ударах по целям в Сирии в ночь на 17 апреля израильские военные не располагают. Командование армии США заявило, что не осуществляло никаких ракетных атак в указанных районах в ночь на 17 апреля.

Ранее поступила информация о том, что подразделения Армии обороны Израиля, дислоцированные в районе Голанских высот, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Данное решение было принято командованием ЦАХАЛа в связи с возможной реакцией Ирана на приписываемые Израилю удары по целям в Сирии в последнее время, в частности, по авиабазе Т-4 в провинции Хомс 10 февраля и 9 апреля 2018 года.

Предыдущие заявления об успешных действиях сирийских ПВО

Несколько дней назад российские и сирийские государственные СМИ сообщали, что по авиабазе Думайр около Дамаска в ночь на 14 апреля, когда США, Великобритания и Франция атаковали Сирию, было выпущено 12 ракет, и все эти ракеты якобы были сбиты ЗРК "Бук" российского производства, стоящими на вооружении сирийской армии. Западная коалиция не называла базу Думайр в числе атакованных целей.

16 апреля официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что из 103 ракет, которыми западная коалиция атаковала объекты в Сирии 14 апреля, сирийские ПВО сбили 71 ракету. "Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики", – утверждал он.

"По аэродрому Дювали применялось 4 ракеты – все сбиты. По аэродрому Думайр – 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэй – 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат – 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Тифор – 2 ракеты, все сбиты. По аэродрому Меззе – 9 ракет, 5 сбито. По аэродрому Хомс" – 16 ракет, 13 сбито", – сказал российский генерал. По его словам, по научно-исследовательским объектам в районе населенных пунктов Барза и Джарамани было применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийским средствами ПВО.

Президент США Дональд Трамп, выступая 16 апреля в штате Флорида, вновь заявил о том, что ПВО Сирии не смогли перехватить ни одну из ракет. "Мы выпустили больше ста ракет. Они не сбили ни одну. Их техника сработала не очень хорошо. Каждая из ракет поразила свою цель", – сказал Трамп.





