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Ближний Восток

WSJ: Трамп ищет "арабскую замену" американским силам в Сирии

время публикации: 07:41 | последнее обновление: 07:59 блог версия для печати фото
Дональд Трамп в Хайалиа, 16 апреля 2018 года
WSJ: Трамп ищет "арабскую замену" американским силам в Сирии
Rockwell B-1 Lancer ВВС США над Сирией

Администрация Дональда Трампа ищет возможность замены американского военного контингента в Сирии на контингент дружественных арабских стран, пишет Майкл Гордон в издании The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Проблематичный план администрации Трампа предусматривает замену американского контингента после поражения "Исламского государства" с целью защиты союзников США, прежде всего, на северо-востоке Сирии, говорится в публикации. Речь, очевидно, идет о сирийских курдах.

По сведениям WSJ, новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал этот вопрос с Аббасом Камалем, исполняющим обязанности главы египетской разведки.

Кроме того, по данному вопросу Вашингтон контактировал с властями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Американцы пытаются убедить эти страны не только выделить значительные средства на восстановление гражданских инфраструктур в Сирии, но и направить войска в освобожденные районы для поддержания мира.

Гордон напоминает, что несколько недель назад Трамп заявлял о необходимости вывести из Сирии около 2 тысяч американских военных. Отмечается и тот факт, что этот план не нашел однозначной поддержки у ключевых советников президента США, которые опасаются, что поспешный вывод войск приведет к тому, что удерживаемые американцами позиции займут иранские или российские военные, или их союзники, в том числе из числа экстремистских группировок. На этом фоне было решено попытаться реализовать план, в соответствии с которым американцев заменят в Сирии военные из дружественных арабских стран.

Эксперты, мнение которых цитирует WSJ, сходятся на том, что новый план сложно реализовать, если администрация Трампа не согласится оставить в Сирии хотя бы небольшой американский военный контингент и не гарантирует союзникам поддержку с воздуха.

Проблематично и участие Катара в реализации плана Трампа, так как другие арабские государства Персидского залива по-прежнему бойкотируют эту страну, обвиняя Доху в поддержке террора.



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