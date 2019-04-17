Джаред Кушнер: "Мирный план будет опубликован сразу после Рамадана"

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, известный также как "сделка века", будет опубликован в июне 2019 года, сразу по окончании месяца Рамадан.

В 2019 году Рамадан начинается 5 мая и продлится до 3 июня.

Заявление было сделано Кушнером на встрече с дипломатами, которых он призвал не мыслить стереотипами. "Нам придется искать осмысленные компромиссы, чтобы продвигать мир.

Ранее Кушнер призывал не обращать внимания на любые слухи о содержании сделки века и дождаться ее публикации.

Накануне группа бывших министров и глав государств Европейского союза опубликовала обращение к действующим европейским лидерам с призывом объявить, что они не примут инициативу США, если та не будет основана на принципе "Два государства для двух народов".

Письмо, обращенное к руководству Евросоюза и к правительствам европейских стран, подписали 25 бывших министров иностранных дел, шесть бывших премьер-министров и два бывших генеральных секретаря NATO

Обращение было опубликовано в тот же день, что и материал Washington Post, в котором утверждалось, что проект мирного урегулирования между Израилем и ПНА не подразумевает создание суверенного Палестинского государства.

Генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат заявил, что никакие финансовые гарантии, которые, согласно публикациям, может предложить палестинцам Белый дом, не убедят ПНА принять "сделку века", если в ней не будет прописана независимость в рамках 1967 года. Новый премьер-министр автономии Мухаммад Штайе назвал план Трампа "мертворожденным".