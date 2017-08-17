Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 17 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Военнослужащие ЦАХАЛа совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудниками гражданской администрации, разрушили дом одного из участников террористической ячейки, совершившей теракт в Иерусалиме. Речь идет о доме террориста Адаля Анкуша, жителя деревни Дир Абу-Машаль, принимавшего участие 16 июня в теракте, в котором была убита пограничница Адаc Малка.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе трое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. В ходе операции в Сурифе были конфискованы деньги, предназначенные для финансирования террора.

07:00. В Бейт-Сахуре был найден тайник с оружием и боеприпасами.