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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 августа

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:27 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 17 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Военнослужащие ЦАХАЛа совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудниками гражданской администрации, разрушили дом одного из участников террористической ячейки, совершившей теракт в Иерусалиме. Речь идет о доме террориста Адаля Анкуша, жителя деревни Дир Абу-Машаль, принимавшего участие 16 июня в теракте, в котором была убита пограничница Адаc Малка.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе трое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. В ходе операции в Сурифе были конфискованы деньги, предназначенные для финансирования террора.

07:00. В Бейт-Сахуре был найден тайник с оружием и боеприпасами.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 августа







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Четверг, 17 августа 2017 г.
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