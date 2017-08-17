Террорист-смертник подорвал себя на КПП Рафах

Террорист-смертник подорвал себя на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе между сектором Газы и Египтом. Об этом в ночь на четверг, 17 августа, сообщило министерство внутренних дел террористической организации ХАМАС в секторе.

Согласно сообщению, при задержании двух подозрительных людей службой безопасности ХАМАС один из них привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство.

В результате взрыва несколько сотрудников службы безопасности ХАМАС получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 14 августа власти Египта разрешили выехать из сектора Газы паломникам, направляющимся на Хадж в Саудовскую Аравию. Для них был открыт расположенный на юге сектора КПП Рафах.

За четыре дня, в течение которых КПП останется открытым, в Египет смогут въехать 2.500 жителей сектора, получивших специальную визу паломника.

В прошлый раз пограничный переход открывался в мае 2017 года, несмотря на обещание президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси открывать его значительно чаще.