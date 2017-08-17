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Ближний Восток

Эр-Рияд: в этом месяце умерли два саудовских принца

время публикации: 13:19 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Принц Бандар бин Фаад бин Саад бин Абдулрахман ас-Сауд

Вечером в среду, 16 августа, королевский двор Саудовской Аравии объявил о кончине принца Бандара бин Фаада бин Саада бин Абдулрахмана ас-Сауда. Сообщение было передано через государственное агентство SPA.

Никаких биографических данных о жизни принца Бандара нет. В Википедии на арабском языке опубликована короткая статья, в которой указана дата смерти, но нет даты рождения. Известно, что принц умер в преклонном возрасте. Причина его смерти не называется.

8 августа Эр-Рияд сообщал о кончине еще одного принца – Салмана бин Абдаллы бин Турки ас-Сауда. Он умер в возрасте 26 лет от сердечного приступа.

РИА Новости отмечает, что королевская семья в Саудовской Аравии насчитывает 25 тысяч членов, в том числе около семи тысяч принцев.

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