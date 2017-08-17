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Ближний Восток

Численность сотрудников Вакфа с 2010 года возросла более чем втрое

время публикации: 10:39 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
Численность сотрудников Вакфа с 2010 года возросла более чем втрое

Король Иордании Абдалла Второй встретился в Аммане с представителями арабской общины Иерусалима, в том числе – сотрудниками Вакфа, управляющего мусульманскими святынями на Храмовой горе.

Монарх сообщил, что будет делать все необходимое для защиты мусульманских и христианских святынь Иерусалима. Он обвинил Израиль в попытках разделить Храмовую гору между мусульманами и иудеями, добавив, что не допустит этого.

Абдалла отметил и важность прямой координации между Иорданией и Иерусалимом, добавив, что Иордания также тесно сотрудничала с палестинцами в преодолении последнего кризиса. "В результате Израилю пришлось во всем пойти на попятную", - подчеркнул он.

Газета Jordan Times сообщает о выделении дополнительного миллиона долларов на нужды иерусалимского Вакфа. Щедрые пожертвования короля позволили этой организации увеличить численность сотрудников с 300 человек в 2010 году до 800 пятью годами позже. В 2017 году на работу были приняты еще 223 человека.

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