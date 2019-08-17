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Ближний Восток

В ответ на ракетный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Газе

время публикации: 01:45 | последнее обновление: 06:37 блог версия для печати фото
В ответ на ракетный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Газе
В ответ на ракетный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Газе

В ночь на субботу, 17 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по целям в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что были атакованы два подземных объекта террористической инфраструктуры ХАМАСа в центре и на севере сектора.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел израильской территории накануне вечером, отмечается в сообщении.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в ночь на субботу, 17 августа, израильские самолеты атаковали несколько целей в секторе Газы. По сведениям ПИЦ, ВВС ЦАХАЛа выпустили ракеты по целям около кладбища, расположенного к востоку от города Газа, и в районе яблоневого сада. Еще четыре ракеты были выпущены по целям к востоку от Дир эль-Балаха, в центральной части сектора Газы. ПИЦ заявляет, что пострадавших не было.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 августа, в 21:04, сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Сдероте и ряде населенных пунктов, граничащих с Газой, в частности, в кибуцах Ор а-Нер, Нир Ам, Эрез, Гевим и поселке Ибим.

В 21:20 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован один запуск ракеты с территории сектора Газы. Ракета была сбита системой ПРО "Железный купол".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Август. 1 обстрел, 1 ракета. Пострадавших нет. (по состоянию на 17 августа)

Июль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2019 г.
Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы





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