Жертвами теракта в Турции стали 14 спецназовцев

Жертвами теракта в Кайсери, по последним данным, стали 14 военнослужащих турецкой армии. Еще более 50 человек, в том числе, солдаты и мирные жители, получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, утром 17 декабря заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом, перевозившим военнослужащих. Теракт был совершен в районе университета Эрджис.

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак сказал, что мишенью террористов были бойцы сил специального назначения ВВС.

Турецкие власти по ставшей уже традиционной схеме запретили СМИ публиковать дополнительные подробности об этом теракте.

Напомним, 10 декабря в Стамбуле был совершен теракт, жертвами которого стали не менее 39 человек (в их числе 30 полицейских), более 150 человек получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяла группировка "Соколы свободы Курдистана", связанная с "Рабочей партией Курдистана".