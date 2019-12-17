Силы ЦАХАЛа предотвратили проникновение вооруженного террориста на территорию Израиля

Во вторник, 17 декабря, в 19:58, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об инциденте в районе южного участка границы с сектором Газы.

Военнослужащими, находившимися на наблюдательном пункте, был замечен вооруженный террорист, приближавшийся к забору безопасности. ВВС ЦАХАЛа открыли по террористу огонь. Он был ранен.

Информация уточняется.

Напомним, в ноябре СМИ, в том числе портал Walla, сообщали, что ЦАХАЛ укрепляет бригаду Газы военнослужащими спецподразделений, в задачу которых входит патрулирование прилегающих к границе районов с целью предотвращения возможных попыток проникновения террористов наземным путем или через туннели.