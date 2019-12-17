Источники: российские военные обстреляли израильский БПЛА, находившийся над сирийской частью Голанских высот
Вечером в понедельник, 16 декабря, сирийские источники сообщили, что над северной частью Голанских высот был обстрелян израильский беспилотный летательный аппарат, который находился в воздушном пространстве Сирии около полутора минут.
12-й канал израильского ТВ, ссылаясь на сирийские источники в Telegram, передал, что после обстрела БПЛА вернулся в воздушное пространство Израиля.
Сирийские СМИ пишут, что инцидент был подтвержден командованием ПВО Сирии.
Неофициальные источники заявляют, что сирийские ПВО не атаковали израильский беспилотник. По сведениям 12-го канала, БПЛА (тип которого не указывается) был обстрелян российскими военными из автоматического оружия. Об этом упомянуто и в публикации сайта i24news.
Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует информацию об этом инциденте. Министерство обороны РФ также не публиковало никаких заявлений по этому поводу.
В сообщениях сирийских СМИ также упоминается атака ЦАХАЛа 20 ноября 2019 года. В Дамаске утверждают, что тогда не был причинен ущерб сирийским ПВО, израильские ВВС атаковали ложные цели на земле.
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