Источники: российские военные обстреляли израильский БПЛА, находившийся над сирийской частью Голанских высот

Вечером в понедельник, 16 декабря, сирийские источники сообщили, что над северной частью Голанских высот был обстрелян израильский беспилотный летательный аппарат, который находился в воздушном пространстве Сирии около полутора минут.

12-й канал израильского ТВ, ссылаясь на сирийские источники в Telegram, передал, что после обстрела БПЛА вернулся в воздушное пространство Израиля.

Сирийские СМИ пишут, что инцидент был подтвержден командованием ПВО Сирии.

Неофициальные источники заявляют, что сирийские ПВО не атаковали израильский беспилотник. По сведениям 12-го канала, БПЛА (тип которого не указывается) был обстрелян российскими военными из автоматического оружия. Об этом упомянуто и в публикации сайта i24news.

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует информацию об этом инциденте. Министерство обороны РФ также не публиковало никаких заявлений по этому поводу.

В сообщениях сирийских СМИ также упоминается атака ЦАХАЛа 20 ноября 2019 года. В Дамаске утверждают, что тогда не был причинен ущерб сирийским ПВО, израильские ВВС атаковали ложные цели на земле.





