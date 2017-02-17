17 февраля 2017 г.
последняя новость: 12:03
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:48 Депутат Кнессета призвал палестинцев прекратить сотрудничество с Израилем
09:45 Лидер ХАМАС ответил Либерману: мы сами превратим Газу в Сингапур
09:12 Нетаниягу: арабские страны считают Израиль союзником
07:52 Бои на севере Сирии, около 200 убитых за последние дни
18:36 Башар Асад поддерживает указ Трампа о запрете иммиграции из Сирии
17:17 В результате взрыва в Багдаде погибли не менее 47 человек, десятки людей ранены
17:03 Лидер "Хизбаллы" потребовал от Израиля демонтировать ядерный реактор в Димоне
16:36 Опубликована подборка высказываний иранских лидеров: "Израиль должен быть уничтожен"
15:31 ЛАГ выступила против заявления президента Трампа
14:43 На Синае убит учитель-христианин
Ближний Восток

Нетаниягу: арабские страны считают Израиль союзником

время публикации: 09:12 | последнее обновление: 09:58 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу во время визита в США
Арабы из Хеврона следят за выступлением Нетаниягу
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу сказал, что основные принципы урегулирования ближневосточного конфликта важнее формального результата в виде двух государств для двух народов. Он подчеркнул, что палестинцы обязаны признать Израиль еврейским государством в каких-нибудь границах, но этого не происходит.

В интервью MSNBC премьер-министр Израиля сказал, что, хотя еврейские поселения могут считаться проблемой с точки зрения мирного процесса, главное препятствие к достижению мира заключается не в них. Он отметил, что основная причина тянущегося десятилетиями конфликта состоит в последовательном нежелании палестинской стороны признавать право еврейского государства на существование. По словам Нетаниягу, они с Трампом договорились и далее обсуждать поселенческую деятельность.

При этом Нетаниягу подчеркнул, что главная задача сегодня заключается в создании условий для широкого мирного соглашения в регионе, с участием Израиля, палестинцев и арабских государств. Он отметил, что многие арабские страны сегодня считают Израиль не врагом, а союзником в борьбе против угрозы со стороны Ирана и террористов "Исламского государства", и это создает уникальную возможность для продвижения мира.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не будет стремиться к реализации принципа "два государства для двух народов", Биньямин Нетаниягу сказал, что "ярлыки" не имеют значения, и в итоге для установления мира палестинцы должны признать еврейское государство, отказавшись от мысли уничтожить Израиль, а израильское правительство должно сохранить контроль в сфере безопасности над территорией к западу от реки Иордан, в противном случае там появится "еще одна исламистская диктатура".

Израильский лидер также сказал, что президент Трамп устроил ему очень теплый прием, и подчеркнул, что Израиль и США остаются союзниками. Он отметил, что страны всегда сотрудничали, вне зависимости от того, кто был в Белом доме – республиканцы или демократы. Нетаниягу сказал, что, хотя у него были разногласия с президентом Бараком Обамой по поводу Ирана, они подписали стратегическое соглашение по американской военной помощи Израилю на десять лет.

Официальный визит Нетаниягу в США, в ходе которого состоялись его переговоры с президентом Дональдом Трампом, длился три дня. В следующее воскресенье, после заседания правительства, Нетаниягу планирует вылететь в Австралию. Затем намечен визит в Сингапур.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 февраля 2017 г.
Премьер-министр Нетаниягу возвращается в Израиль после трехдневного визита в США
// NEWSru.co.il // В мире // 16 февраля 2017 г.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел серию встреч в Конгрессе США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2017 г.
Нетаниягу попросил у Трампа признать аннексию Голанских высот
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 февраля 2017 г.
Визит Нетаниягу в США: протесты ортодоксов и пропалестинских активистов. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2017 г.
Новая эпоха или преждевременная радость. Израильские СМИ о встрече Трампа и Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В мире // 15 февраля 2017 г.
Трамп: "Два государства или одно – должны решать израильтяне и палестинцы"







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 17 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017