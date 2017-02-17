Нетаниягу: арабские страны считают Израиль союзником

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу сказал, что основные принципы урегулирования ближневосточного конфликта важнее формального результата в виде двух государств для двух народов. Он подчеркнул, что палестинцы обязаны признать Израиль еврейским государством в каких-нибудь границах, но этого не происходит.

В интервью MSNBC премьер-министр Израиля сказал, что, хотя еврейские поселения могут считаться проблемой с точки зрения мирного процесса, главное препятствие к достижению мира заключается не в них. Он отметил, что основная причина тянущегося десятилетиями конфликта состоит в последовательном нежелании палестинской стороны признавать право еврейского государства на существование. По словам Нетаниягу, они с Трампом договорились и далее обсуждать поселенческую деятельность.

При этом Нетаниягу подчеркнул, что главная задача сегодня заключается в создании условий для широкого мирного соглашения в регионе, с участием Израиля, палестинцев и арабских государств. Он отметил, что многие арабские страны сегодня считают Израиль не врагом, а союзником в борьбе против угрозы со стороны Ирана и террористов "Исламского государства", и это создает уникальную возможность для продвижения мира.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не будет стремиться к реализации принципа "два государства для двух народов", Биньямин Нетаниягу сказал, что "ярлыки" не имеют значения, и в итоге для установления мира палестинцы должны признать еврейское государство, отказавшись от мысли уничтожить Израиль, а израильское правительство должно сохранить контроль в сфере безопасности над территорией к западу от реки Иордан, в противном случае там появится "еще одна исламистская диктатура".

Израильский лидер также сказал, что президент Трамп устроил ему очень теплый прием, и подчеркнул, что Израиль и США остаются союзниками. Он отметил, что страны всегда сотрудничали, вне зависимости от того, кто был в Белом доме – республиканцы или демократы. Нетаниягу сказал, что, хотя у него были разногласия с президентом Бараком Обамой по поводу Ирана, они подписали стратегическое соглашение по американской военной помощи Израилю на десять лет.

Официальный визит Нетаниягу в США, в ходе которого состоялись его переговоры с президентом Дональдом Трампом, длился три дня. В следующее воскресенье, после заседания правительства, Нетаниягу планирует вылететь в Австралию. Затем намечен визит в Сингапур.





