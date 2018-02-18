ВВС ЦАХАЛа атаковали шесть объектов ХАМАС на территории сектора Газы

Вечером в субботу, 17 февраля, пресс-служба ЦАХАла опубликовала сообщение об ударах, нанесенных ВВС по позициям террористов в секторе Газы.

Согласно опубликованной информации, были атакованы террористический туннель, который вел из квартала Зейтун в секторе Газы в сторону израильской территории, а также военнизиированный объект, расположенный в том районе, где раньше находилось поселение Нецарим. Помимо прочего на территории объекта находились мастерские по производству боеприпасов.

Атакован и военнизированный лагерь в районе Хан-Юнеса, принадлежащий также террористической организации ХАМАС.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, всего атакованы шесть объектов на территории сектора Газы.

В свою очередь, арабские СМИ сообщают, что в ходе атак ВВС ЦАХАЛа в секторе Газы был открыт пулеметный огонь по самолетам ВВС. Пресс-служба ЦАХАЛа не подтверждает эту информацию.

Атаки ВВС ЦАХАЛа последовали в ответ на взрыв, прогремевший примерно в 16:00 в районе границы с южной частью сектора Газы. Как сообщалось ранее, сработало взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками.

Инцидент произошел в районе кибуца Эйн а-Шлоша. По предварительным данным, военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным.

Четверо военнослужащих получили ранения: двое ранены тяжело, один – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое. Все раненые были эвакуированы вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве В ответ танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт боевиков "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы

В пресс-службе ЦАХАЛа заявляют, что Израиль рассматривает организацию ХАМАС в качестве ответственной за все происходящее в секторе Газы и исходящие из него агрессивные действия в отношении Израиля..





