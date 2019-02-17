ЦАХАЛ: "Хизбалла" потеряла в Сирии 3000 боевиков

Начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ майор Авихай Эдри написал в своем твиттере, что "Хизбалла" потеряла за годы войны в Сирии более 3 тысяч боевиков. Публикация была приурочена к так называемому "Дню шахида", отмечаемому в Ливане.

Именно таковы потери "Хизбаллы" в ходе боевых действий в Сирии с 2011 по 2019 год, по оценке ЦАХАЛа.

Израильский сайт Nziv отмечает, что потери в ходе войны в Сирии засекречены руководством "Хизбаллы". Публикация проиллюстрирована графиком потерь "Хизбаллы" с сентября 2012 по январь 2019 года (составитель Alfoneh).

"Хизбалла" ранее публиковала информацию о том, что в Сирии за все годы войны были убиты менее 1000 боевиков этой организации. Но в последнее время "Партия Аллаха" вообще перестала публиковать сведения о потерях.

Авихай Эдри подчеркивает, что ливанцам вряд ли есть чем гордиться, когда они говорят о погибших в Сирии боевиках "Хизбаллы", так как речь идет о людях, отдавших свои жизни не за интересы Ливана или в ходе "священного джихада", а о тех, кто был убит, воюя за интересы Ирана.

Отметим, что боевики "Хизбаллы" гибли как в столкновениях с оппозиционными сирийскими силами и боевиками "Исламского государства", так и в результате действий западной коалиции и ЦАХАЛа.