Источник: Нетаниягу представит Путину карту "иранских позиций" в Сирии

На этой неделе, в четверг 21 февраля, в Москве должны состояться очередные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньмияна Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, главными темами переговоров станут ситуация в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы.

5 февраля Нетаниягу заявил по поводу предстоящих переговоров следующее: "21 февраля я снова лечу в Россию в продолжение нашей встречи с президентом Путиным в Париже несколько месяцев назад, и последовавших за этим дискуссий. Очень важно, чтобы мы продолжали предотвращать создание иранского военного плацдарма в Сирии. Во многих отношениях мы препятствуем этому процессу, но мы обязаны продолжать эти действия и не дать Ирану создать еще один фронт против нас прямо здесь, по ту сторону Голанских высот. Это основная тема, которую я буду обсуждать с президентом Путиным".

Ожидается, что Нетаниягу прибудет на встречу с Путиным вместе с главой военной разведки (АМАН) Тамиром Айманом и командующим военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикамом Норкиным.

Израильский сайт Nziv со ссылкой на сирийский источник пишет, что в ходе встречи Путину будет представлена подробная карта, на которой указаны позиции иранских и проиранских сил в Сирии.

Отметим, что в последнее время оппозиционные сирийские источники передавали сообщения о том, что Иран и "Хизбалла" вербуют боевиков для ведения вооруженных действий на юге Сирии, в непосредственной близости от израильской границы. В этих районах замечены разведывательные пункты иранцев и "Хизбаллы", по некоторым из которых недавно ЦАХАЛом были нанесены удары. Очевидно, что иранцы действуют в пределах 80-100-километровой зоны от границы Израиля, хотя Москва заявляла, что проиранские силы отведены на это расстояние от израильской границы.

МИД РФ и минобороны России за последнее время неоднократно выступали с критикой действий ЦАХАЛа в Сирии.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.





