18+
17 февраля 2019 г.
последняя новость: 11:17
«Арабское НАТО» против «Антиваршавского договора»
Хвала и хула в соцсетях
Хакеры Путина: карта военных действий
На финише нет правил
Госслужащие в пересчете на шекели
Google и Facebook делают СМИ предвзятыми
Как мы их встретим
Проект "Святая Земля"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:22 Источник: американский спецназ захватил террористов на востоке Сирии
09:03 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 17 февраля
08:46 Источник: Нетаниягу представит Путину карту "иранских позиций" в Сирии
07:25 ЦАХАЛ: "Хизбалла" потеряла в Сирии 3000 боевиков
16:28 Насралла: страны, пытающиеся "подружиться" с Израилем, это марионетки США
13:22 На севере Синайского полуострова группа террористов атаковала военнослужащих
07:31 США обсуждают с Европой создание буферной зоны на северо-востоке Сирии
18:14 "Марш" на границе Газы; около двадцати участников акции получили ранения
17:14 В Судане умер бывший имам Аль-Аксы и "представитель ХАМАС в Йемене"
13:03 Газа готовится к первому "маршу возвращения" после провала переговоров в Москве
Загрузка...
Ближний Восток

Источник: Нетаниягу представит Путину карту "иранских позиций" в Сирии

время публикации: 08:46 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
Владимир Путин и Биньямин Нетаниягу
На сирийской границе
Иранская база на границе Сирии и Израиля

На этой неделе, в четверг 21 февраля, в Москве должны состояться очередные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньмияна Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, главными темами переговоров станут ситуация в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы.

5 февраля Нетаниягу заявил по поводу предстоящих переговоров следующее: "21 февраля я снова лечу в Россию в продолжение нашей встречи с президентом Путиным в Париже несколько месяцев назад, и последовавших за этим дискуссий. Очень важно, чтобы мы продолжали предотвращать создание иранского военного плацдарма в Сирии. Во многих отношениях мы препятствуем этому процессу, но мы обязаны продолжать эти действия и не дать Ирану создать еще один фронт против нас прямо здесь, по ту сторону Голанских высот. Это основная тема, которую я буду обсуждать с президентом Путиным".

Ожидается, что Нетаниягу прибудет на встречу с Путиным вместе с главой военной разведки (АМАН) Тамиром Айманом и командующим военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикамом Норкиным.

Израильский сайт Nziv со ссылкой на сирийский источник пишет, что в ходе встречи Путину будет представлена подробная карта, на которой указаны позиции иранских и проиранских сил в Сирии.

Отметим, что в последнее время оппозиционные сирийские источники передавали сообщения о том, что Иран и "Хизбалла" вербуют боевиков для ведения вооруженных действий на юге Сирии, в непосредственной близости от израильской границы. В этих районах замечены разведывательные пункты иранцев и "Хизбаллы", по некоторым из которых недавно ЦАХАЛом были нанесены удары. Очевидно, что иранцы действуют в пределах 80-100-километровой зоны от границы Израиля, хотя Москва заявляла, что проиранские силы отведены на это расстояние от израильской границы.

МИД РФ и минобороны России за последнее время неоднократно выступали с критикой действий ЦАХАЛа в Сирии.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 февраля 2019 г.
Саммит в Варшаве: Нетаниягу анализирует ситуацию на Ближнем Востоке
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 февраля 2019 г.
"Остановить Иран": Нетаниягу провел переговоры с Помпео
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 февраля 2019 г.
Источники: Кунейтру атаковали в ответ на визит делегации "Хизбаллы", уничтожено шпионское оборудование
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 февраля 2019 г.
Нетаниягу подтвердил, что вчера ЦАХАЛ нанес удар по целям в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 февраля 2019 г.
Источники: в Кунейтре ЦАХАЛ атаковал боевиков "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В мире // 11 февраля 2019 г.
Замглавы МИД РФ назвал удары Израиля по Сирии нелегитимными и неоправданными
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 февраля 2019 г.
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин встретятся в Москве 21 февраля





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 17 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019