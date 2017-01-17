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Ближний Восток

Глава МИД Саудовской Аравии рассказал о танго с Ираном

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа вызывает у него оптимизм. "Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в вопросах, вызывающих наше совместное беспокойство", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что новая администрация вернет США на лидирующую позицию в международной политике. По его словам, Саудовская Аравия и США не всегда сходятся в том, как именно решать проблемы, но в том, какие проблемы следует решать, позиции Вашингтона и эр-Риада совпадают.

"Мы хотим победить "Исламское государство". Мы считаем необходимым сдерживать Иран, помешать ему дестабилизировать ситуацию в регионе. Мы призываем к этому несколько лет", - сказал он.

Министр подчеркнул, что именно позиция Трампа в иранском вопросе внушает ему наибольший оптимизм. "У нас напряженные отношения с Ираном, и причина этого – агрессивная политика Тегерана. Мы были бы счастливы наладить отношения, но для танго нужны двое", - заявил он по-английски.

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