На юге Египта убиты восемь солдат

Неизвестные боевики напали вечером 16 января на армейский КПП в провинции Вади аль-Гедид на юго-западе Египта. В результате нападения восемь военнослужащих были убиты, трое ранены. Ответным огнем уничтожены двое из нападавших.

Как сообщает министерство внутренних дел, нападение произошло на КПП аль-Накаб, в 80 километрах от столицы самой большой провинции Египта – города Харга. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

С начала антитеррористической операции летом 2013 года армия и полиция уничтожили тысячи боевиков, однако и их потери – несколько сотен человек. Основные боевые действия разворачиваются на Синайском полуострове.

Несколько дней назад было совершено нападение на армейский КПП, расположенный в городе эль-Ариш на северо-востоке Синая. Погибли десять человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Вилайят Синай", египетское отделение "Исламского государства".