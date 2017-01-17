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Ближний Восток

Премьер-министр ПНА: "Мы не контролируем Газу"

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:36 блог версия для печати фото
Рами Хамдалла

Премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдалла провел пресс-конференцию, посвященную ситуации в секторе Газы. Он возложил на ХАМАС полную ответственность за ситуацию в анклаве.

По его словам, за 30 месяцев, прошедших после операции "Несокрушимая скала", из бюджета ПНА на нужды сектора было выделено 18,5 миллиарда шекелей. При этом ни агоры из Газы администрация не получает – все собираемые в секторе налоги идут ХАМАСу.

"Газа – бьющееся сердце Палестины. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ее жителям и положить конец незаконной блокаде. Но мы не контролируем Газу и не можем принять конкретные шаги для решения кризиса с электричеством", - признал он.

Хамдалла также рассказал, что ПНА платит и за электричество, поставляемое в сектор Израилем и Египтом. Израиль удерживает 600 миллионов шекелей из переводимых администрации сборов, а Египет – 72 миллиона шекелей из выплат Лиге арабских государств.

По его словам, ХАМАС перекладывает ответственность за ситуацию на плечи ПНА, чтобы отвлечь внимание от собственной неспособности решать проблемы контролируемой им территории.

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