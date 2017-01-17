"Хизбалла" заявила, что захватила израильский беспилотник

Представители ливанской "Хизбаллы" заявили, что у них в руках находится израильский беспилотный самолет, который вчера был потерян ЦАХАЛом над юго-западной частью Ливана.

Как сообщалось накануне, речь идет о мини-БПЛА Skylark.

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" ранее сообщал, что Израиль связался с командованием UNIFIL и просил о помощи в розыске пропавшего БПЛА.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила потерю мини-БПЛА Skylark. Согласно сообщению пресс-службы, беспилотник упал в Ливане рядом с разделительным сооружением на границе. ЦАХАЛ проводит расследование этого инцидента.

Весной 2013 года в интервью NEWSru.co.il майор Дуду Габай, который отвечает в ЦАХАЛе за разработку мини-БПЛА и курирует оснащенное Skylark подразделение "Небесные всадники", говорил: "Мы осознаем, что надежность нашей системы не самая высокая, и знаем, что летательный аппарат может упасть на землю или потеряться. Но никакого оперативного ущерба при этом не наносится. С технологической точки зрения, падение БПЛА ничем не угрожает".





